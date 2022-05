FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach der Erholung bis an die Marke von 14 200 Punkten gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Der Dax hält aber Kontakt zu seinem Vortagshoch, der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent höher auf 14 208 Punkte. Charttechnisch wird es spannend: Der seit Januar bestehende Abwärtstrend wurde am Vortag vorerst nach oben durchbrochen. Die Experten der Commerzbank sprachen am Morgen von einem wieder zurückkehrenden Risikoappetit der Anleger angesichts der am Vorabend auch festen New Yorker Börsen. Treiber seien gute Wirtschaftsdaten. In Asien war das Bild am Morgen aber schon wieder gemischt mit einer schwächeren Tendenz in China, die der dort wieder aufgeflammten Corona-Pandemie angelastet wird.