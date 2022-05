US-First Lady besucht Mittel- und Südamerika vor Gipfel

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die amerikanische First Lady, Jill Biden, reist in den kommenden Tagen nach Ecuador, Panama und Costa Rica. Das kündigte das Weiße Haus am Dienstag in Washington an. Der Besuch in den drei Staaten vom 18. bis 23. Mai diene der Vorbereitung des im Juni in Los Angeles anstehenden Amerika-Gipfels - einer Zusammenkunft der Staaten aus Nord-, Mittel- und Südamerika. Die First Lady wolle mit ihrer Reise die Bedeutung der Partnerschaft zu den drei Ländern und deren Bekenntnis zur Demokratie unterstreichen, hieß es. Geplant seien unter anderem Treffen mit Regierungsvertretern und Besuche in mehreren Schulen und Sozialeinrichtungen.

Das Gipfeltreffen steht vom 6. bis 10. Juni in Los Angeles an. Mehrere Staatschefs hatten zuletzt ihre Teilnahme an dem Gipfel infrage gestellt, sollten Kuba oder andere Länder wegen Kritik an deren politischer Führung nicht eingeladen werden - wie es ein Vertreter der US-Außenministeriums in Aussicht gestellt hatte.

Ein hochrangiger Beamter der US-Regierung hatte am Montag jedoch versucht abzuwiegeln und betont, die Entscheidungen zu den Gipfel-Einladungen seien noch nicht abgeschlossen./jac/DP/jha