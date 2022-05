JPMORGAN stuft Nel ASA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel ASA von 11,40 auf 11,10 norwegischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwach gewesen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht des Wasserstoffherstellers. Er kürzte seine Schätzungen./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 17:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2022 / 00:15 / BST