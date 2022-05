Upcoming Investor Event: Saturn Oil & Gas präsentiert auf dem digitalen International Investment Forum (IIF) Am 19.05. findet das IIF International Investment Forum statt. Auf diesem Forum wird auch Saturn Oil & Gas sein Geschäftsmodell und die aktuelle Geschäftsentwicklung präsentieren. Präsentationsslot: Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L8832) 01.20 pm EST (Zeitzone New York, Toronto) 07.20 pm CEST (Zeitzone Frankfurt, Paris) 01.20 am HKT (Zeitzone Hong Kong, Perth, Singapore) Speaker: John Jeffrey, CEO Das International Investment Forum (IIF) bietet als rein digitales Live- Event Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus den Small- und Midcap- Segmenten aller Welt. Speaker am 19. Mai 2022 sind Vorstände börsennotierter Gesellschaften aus den Branchen Technologie, Rohstoffe , Sicherheit, Medizin, Logistik und Raumfahrt. Das Programm mit Zeitplan kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://ii-forum.com/timetable-all-events/ Die Anmeldungen zu diesem Event finden Sie unter dem folgenden Link möglich: https://bit.ly/3MpOJ8o

