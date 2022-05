Verkehrssicherheit objektiv erfassen und verbessern: Das am Center for Low-Emission Transport entwickelte Tool überzeugte in der Kategorie "Idee des Jahres"



Wien (APA-ots) - Großer Erfolg für das AIT-Verkehrssicherheitsteam um Anna Huditz, Peter Saleh und Michael Aleksa: Die Mobility Observation Box, ein KI-basiertes System zur Erfassung und objektiven Bewertung von Verkehrsinfrastruktur und Konfliktsituationen, gewinnt den Ö3-Verkehrsaward in der Kategorie "Idee des Jahres". Am Dienstag durften die AIT-Expertinnen und Experten die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Innenminister Gerhard Karner, ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher und Ö3-Senderchef Georg Spatt entgegennehmen. Nach der Auszeichnung der Mobility Observation Box mit dem renommierten deutschen DEKRA-Award 2021 in der Kategorie "Sicherheit im Verkehr" im letzten November ist dies für das AIT-Team eine weitere Bestätigung der erfolgreichen Forschungsarbeit im Dienste einer sicheren und nachhaltigen Mobilität.