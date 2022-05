Kund*innen sparten 2,2 Mrd. Euro durch Kreditvergleich (FOTO)

München (ots) -



- Verbraucher*innen sparten allein 2021 mit Kreditvergleich 357 Millionen Euro

- Zinsen für Online-Kredite 37 Prozent niedriger als der bundesweite

Durchschnittszins



Verbraucher*innen, die in den vergangenen Jahren online Konsumentenkredite

verglichen haben, profitierten von deutlich geringeren Zinskosten im Vergleich

zum Bundesdurchschnitt. Kund*innen sparten mit einem Kreditvergleich 2,2

Milliarden Euro Zinskosten innerhalb von zehn Jahren und über 357 Millionen Euro

im Jahr 2021. Das zeigt eine aktuelle CHECK24-Analyse unter Verwendung der

Studienergebnisse des Forschungsinstituts IPRI. Dabei wurden die Zahlen der

Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank mit jedem Kreditabschluss, der seit 2011

über CHECK24 getätigt wurde, abgeglichen.1)





"Bei der Hausbank vor Ort bekommen Verbraucher*innen nur selten das günstigsteKreditangebot" , sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24."Unsere Untersuchung zeigt, dass Verbraucher*innen mit einem Onlinevergleich dieeigenen Zinskosten drastisch reduzieren können."Zinsen für Online-Kredite 37 Prozent niedriger als der bundesweiteDurchschnittszinsGrund für die Ersparnisse sind die großen Zinsunterschiede zwischen einzelnenKreditangeboten. CHECK24-Kund*innen erhielten 2021 Kredite zu einemdurchschnittlichen Effektivzins von 3,49 Prozent.2) Das sind 37 Prozent weniger,als Kreditnehmer*innen durchschnittlich in Deutschland zahlen (5,53 Prozent eff.p. a.).3)"Die Zinsunterschiede kommen durch unterschiedliche Annahmerichtlinien undVorgaben der Banken und Vermittler zustande" , sagt Dr. Stefan Eckhardt. "Solltedie Europäische Zentralbank im Juli die Einlagenzinsen erhöhen, werden auch dieRatenkreditzinsen steigen."In den vergangenen Jahren sind Zinsen für Ratenkredite deutlich gesunken. Daskönnte sich im Jahresverlauf 2022 ändern."Uns steht vermutlich eine Zinswende bevor" , sagt Dr. Stefan Eckhardt."Allerdings erhöhen nicht alle Banken im Gleichschritt die Zinssätze. Wer aufKreditsuche ist, sollte deshalb immer mehrere Angebote einholen und Konditionenvergleichen."Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme einesKredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken desKreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch dieIdentitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren -das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300