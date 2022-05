Jazz Pharmaceuticals fand durch die milliardenschwere Übernahme von GW Pharmaceuticals Eingang in den Cannabis-Sektor. Damit ergänzte das Unternehmen die ohnehin bereits ansehnliche Produktpipeline. Das von GW Pharmaceuticals entwickelte cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex/Epidyolex erweist sich mittlerweile für Jazz Pharmaceuticals als robuster Umsatzbestandteil; wie auch die Anfang Mai präsentierten Q1-Daten belegen.

Jazz Pharmaceuticals konnte den Umsatz im 1. Quartal 2022 gegenüber dem 1. Quartal 2021 um 34 Prozent auf 813,721 Mio. US-Dollar steigern. Epidiolex/Epidyolex trug mit 157,9 Mio. US-Dollar zur Umsatzentwicklung bei.

Der Gewinn fiel im aktuellen Berichtszeitraum mit 1,647 Mio. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (mit 121,832 Mio. US-Dollar) eher bescheiden aus. Auf bereinigter Basis wurde das Bild aber wieder zurechtgerückt. So gab Jazz Pharmaceuticals den bereinigten Gewinn für den aktuellen Berichtszeitraum mit 261,934 Mio. US-Dollar an; nach 228,819 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung passte Jazz Pharmaceuticals die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr marginal auf 3,500 Mrd. US-Dollar bis 3,700 Mrd. US-Dollar nach oben an. Zuvor erwartete das Unternehmen einen Umsatz für 2022 in Höhe von 3,460 bis 3,660 Mrd. US-Dollar.

Die Zahlen vermochten es dennoch zunächst nicht, dem Aktienkurs positive Impulse zu verleihen. Die Aktie tauchte noch einmal in Richtung der wichtigen Unterstützung von 140 US-Dollar ab, fand in diesem Bereich aber Halt. Aktuell ist ein Vorstoß über den wichtigen Kursbereich von 150 US-Dollar zu beobachten. Das Ziel muss es jedoch sein, das markante Widerstandscluster um 170 US-Dollar zu attackieren und zu überwinden. Hier liegt unter anderem eine Doppeltopformation. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 130 US-Dollar.