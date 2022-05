Greenpeace-Recherchen VW-Vorstand seit 1983 über Folgen der Erderhitzung und Beutung des Autos informiert / Konzern arbeitete aktiv gegen Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr

Hamburg (ots) - Der gesamte Vorstand des Volkswagen Konzerns war spätestens seit

1983 über die drohenden Folgen der Erderhitzung und den Schadensanteil von Autos

mit Verbrennungsmotor informiert. Dies zeigen Recherchen, für die Greenpeace

interne Mitteilungen an den Vorstand, Sitzungsprotokolle und andere Dokumente im

VW-Konzernarchiv ausgewertet und die früheren Entwicklungsvorstände Ulrich

Seiffert und Ernst Fiala interviewt hat. (Recherche online hier

(https://act.gp/3wnIJG9) ) Statt mit diesem Wissen die Konzernstrategie

entsprechend anzupassen, relativierte VW öffentlich den Anteil des Autos am

Klimawandel und setzte sich gegen klimaschonendere Pkw ein.



"Diese Fehlentscheidungen des Konzerns stehen für das langjährige Versagen der

deutschen Wirtschaft im Klimaschutz", sagt Greenpeace Geschäftsführer Martin

Kaiser. "Bei VW ist dies besonders skandalös, weil der Konzern seine Macht als

größter europäischer Autohersteller gegen die Politik und das Allgemeinwohl

eingesetzt hat. Hätten die Verantwortlichen damals richtig gehandelt, müssten

wir heute nicht unter solchem Druck die notwendigen Veränderungen entscheiden.

Auch heute könnte VW viel mehr tun, um seiner Verantwortung gerecht zu werden.

Deswegen ziehen wir gegen VW vor Gericht." Kaiser ist einer von vier

Kläger:innen, die mit Unterstützung von Greenpeace mehr Klimaschutz von

Volkswagen fordern. Der erste Verhandlungstag ist diesen Freitag am Landgericht

Detmold.