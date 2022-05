Anlass der Studie: Q1/22 Update

Zusammenfassung:

Die Dreimonatsergebnisse lagen nahe an unseren Schätzungen und Grand City ist auf dem guten Weg, die bestätigte Guidance zu erreichen. Die Immobilieninvestoren ignorieren jedoch weiterhin die stabilen Ertragsergebnisse und die sich ausweitenden Abschläge auf die NAV-Werte. Wir sind der Meinung, dass die jüngsten Kursrutsche im Sektor und bei der GCP-Aktie (-22% seit Jahresanfang) eine Gelegenheit zur Erzielung steigender Gewinnrenditen eröffnet hat. Da die NAV-Bewertungen derzeit von den Anlegern weniger beachtet werden, bewerten wir GCP nun mit einem Discounted-Dividend-Modell, das auch einen höheren risikofreien Zinssatz berücksichtigt, um die steigenden Bund-Renditen zu reflektieren. Die erhöhten Eigenkapitalkosten führen zu einem Kursziel von EUR24,50 (zuvor: EUR28,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



Abstract:

First quarter reporting was close to FBe and has Grand City tracking towards confirmed guidance. However, property investors continue to shrug at steady earnings results and widening discounts to NAV. We think the recent sector sell-off and in the GCP stock (-22% YTD) has opened an opportunity to capture rising earnings yields. With NAV valuations presently deemphasised by investors, we now value GCP with a discounted dividend model, which also factors a higher risk-free rate to reflect rising Bund yields. The increased cost of equity results in a EUR24.5 target price (old: EUR28.0). We remain Buy-rated on Grand City.

