Graphene Manufacturing Group und Rio Tinto untersuchen den Einsatz und die Entwicklung von GMGs energiesparenden Produkten und der Graphen-Aluminium-Ionen-Batterie

18. Mai 2022 - BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN – Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V:GMG) („GMG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Energieersparnis und Speicherlösungen zwischen GMG und Rio Tinto Group („Rio Tinto“) bekanntzugeben. GMG und Rio Tinto werden gemeinsam den Einsatz energiesparender Produkte in Rio Tintos Betrieben und die Zusammenarbeit an GMGs Entwicklung von Graphen-Aluminium-Ionen Batterien („G+AI“) erforschen sowie im Bereich Bergbau und in anderen industriellen Anwendungen zusammenarbeiten.