Carbonfuture lanciert Catalyst - ein Programm zur Beschleunigung von hochwertigen Kohlenstoffsenken im Gigatonnen-Bereich

Jüngste Investitionen in den Markt sowie der stetig wachsende Bedarf an Technologien zur Kohlenstoffentfernung schaffen das ideale Umfeld für Carbonfutures Catalyst. Das Programm ermöglicht aufstrebenden Unternehmen im Bereich der CO2-Entfernung einen mit verifizierten Kohlenstoffsenken-Zertifikaten untermauerten Einstieg in den Markt.

FREIBURG, Deutschland, 18. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Carbonfuture, der geprüfte Marktplatz und die volldigitale Plattform für Unternehmen und Produzenten, die mit branchenführenden Partnern im Bereich der CO2-Entfernung zusammenarbeiten möchten, gab heute den Start des Catalysts bekannt. Das neue Programm bietet Teams und Unternehmen Unterstützung bei der Entwicklung von innovativen Negativ-Emissions-Technologien.