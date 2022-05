Wirtschaft Ifo kritisiert EU-Regelwerk für "grüne" Finanzanlagen

München (dts Nachrichtenagentur) - Das Ifo-Institut sieht die Einführung eines EU-Regelwerks für sogenannte "grüne" Finanzanlagen kritisch. Die gesamtwirtschaftliche Leistung werde dadurch reduziert, heißt es in einer Analyse der Münchener Wissenschaftler.



Dies könnte weltweit zu weniger Klimaschutz führen. "Die Taxonomie ist nicht mit anderen klimapolitischen Instrumenten abgestimmt, vor allem untergräbt sie die Effizienzvorteile des CO2-Preises", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Mittwoch. Auch das mögliche Ziel, künftige Regierungen auf Basis dieser EU-Verordnung an eine striktere Umweltpolitik zu binden, ist dem Institut zufolge kritisch einzuordnen.