Förderbanken Vom behäbigen Troubleshooter zum agilen Zukunftsgestalter

Frankfurt (ots) - Förderbanken gelten als Stabilitätsanker der deutschen

Wirtschaft. Im Zuge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konflikts sind sie

gefragter denn je. Umso wichtiger, dass die Institute schlagkräftig aufgestellt

sind. Noch kämpfen viele Förderbanken jedoch mit papierbasierten

Antragsstrecken, manuell geprägten Prozessen und einer veralteten IT. Damit die

Institute den gestiegenen Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft gerecht

werden können, brauchen sie eine Modernisierungskur und neues Denken.



"In der Corona-Krise haben die Institute ihre bedeutende Stellung für den

Standort Deutschland bewiesen. Allerdings offenbarten sich auch Schwachstellen:

Manuelle Prozesse, abgeschottete Systeme und komplexe Produkte erschwerten die

Abwicklung der Unterstützungsmaßnahmen. Im Zuge des Ukraine-Krieges zeigt sich

erneut, dass das Geschäft der Förderbanken einfach, digital und schnell erfolgen

muss", sagt Marco Moczarski, Partner bei der auf Finanzdienstleister

spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro. "Zudem erwarten Kunden heutzutage

keine Onlineanträge, die dann papierhaft an die Förderbank zu senden sind. Ziel

der Transformation muss sein: eine digitale Förderung von der Beantragung bis

hin zur Bestandsführung in einem reibungslosen End-to-End-Prozess, um mit der

Dynamik und Kundenorientierung moderner Neo- und Geschäftsbanken mitzuhalten."