München (ots) -



- Deloitte sieht in seiner aktuellen Distressed M&A-Studie einen inflations- und

kriegsgetriebenen Anstieg von Transaktionen und Insolvenzen ab dem aktuellen

Jahresquartal

- Als Hauptrisiko für die deutsche Wirtschaft nehmen 78 Prozent der Experten die

steigende Teuerungsrate wahr; drei Viertel erwarten zudem mehr Distressed

M&A-Transaktionen auf dem deutschen Markt

- Käufer deutscher Distressed Assets kommen zwar auch weiterhin aus Deutschland

und Europa, das Käuferklientel aus den USA und Asien nimmt jedoch zu



Mehr als ein Jahrzehnt lang entwickelten sich die Zahlen von Insolvenzen und

Restrukturierungsmaßnahmen hierzulande rückläufig, und auch die Auswirkungen der

Coronakrise schienen daran erstaunlich wenig zu ändern - bisher. Die Beratungs-

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte sieht Anzeichen für eine deutliche

Verschärfung der Situation: Die fünfte Distressed M&A-Studie zeigt einen

steigenden Druck auf die Unternehmensbilanzen durch die Inflationsdynamik,

stockende Lieferketten und die Folgen des Ukraine-Kriegs. Ein Großteil der

Restrukturierungs-Experten rechnet ab Jahresmitte mit einem signifikanten

Anstieg von Insolvenzen und krisenbedingten Firmentransaktionen.





"Seit Corona und nun mit dem Krieg in der Ukraine erleben wir einen extremenAnstieg bei der Störung und Unterbrechung von Lieferketten sowie eineinflationsbedingte Kostenbelastung vor allem bei Rohstoff- und Energiepreisen",sagt Dr. Thomas C. Sittel, Managing Director bei Deloitte. "Gleichzeitig bleibtder Transformationsdruck in vielen Branchen und bei vielen Geschäftsmodellenhoch. Der Gedanke liegt nahe, dass diese Aspekte in den Gewinn- undVerlustrechnungen negative Auswirkungen zeigen, die Liquiditätsbestände derUnternehmen verringern und daher geradezu zwangsläufig die Anzahl von DistressedM&A-Fällen erhöhen müsste. Verstärkt werden dürften diese Effekte zusätzlichdurch die drohenden oder auch schon umgesetzten Anhebungen der Leitzinsen.Unsere Studie liefert hier erste belastbare Belege."Insolvenzen und Transaktionen nehmen zuIn der aktuellen Ausgabe des Reports befasst sich Deloitte mit ausgewähltenThemen rund um Distressed M&A-Transaktionen und Risiken für die deutscheKonjunktur und die einzelnen Branchen. Darüber hinaus werden Käuferverteilungund -struktur beleuchtet sowie, welche Branchen für Investoren interessant sindund wie sich die Bewertungsniveaus entwickeln. Zu guter Letzt geht Deloitte inseiner Studie auch der Frage nach, warum Distressed M&A-Transaktionen oftscheitern.Rund zwei Drittel der Befragten sehen einen signifikanten Anstieg der