"Das Problem der Bauindustrie betrifft uns alle" / Hauptverband korrigiert Konjunktur-Prognose zum "Tag der Bauindustrie" nach unten +++ Image der Branche verbessert

Berlin (ots) - Die Bauindustrie kämpft mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges:

Vor diesem Hintergrund und angesichts der hohen Unsicherheit über die weitere

Entwicklung der geopolitischen Rahmenbedingungen korrigiert der Hauptverband der

Deutschen Bauindustrie zum "Tag der Bauindustrie" (19. Mai 2022) die

Konjunktur-Prognose für das laufende Jahr nach unten.



Die Branche erwartet für das laufende Jahr für die realen baugewerblichen

Umsätze im Bauhauptgewerbe eine Entwicklung zwischen Null und minus zwei Prozent

(Prognose Ende 2021: +1,5 Prozent). Darin ist schon das - vor allem

witterungsbedingte - hohe reale Umsatzplus von 9 Prozent im Januar und Februar

"eingepreist". Die Prognose steht zudem unter dem Vorbehalt, dass sich im

weiteren Jahresverlauf keine weiteren Verschärfungen bei Energiepreisen und dem

Bezug von Baumaterial ergeben. Sie ist von daher vor allem ein Abbild der

aktuellen Situation.





Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie: "Vor fünfMonaten ist der Bau noch mit einem historisch hohen Auftragsbestand in das neueJahr gestartet. Mit dem Angriffskrieg Putins wurde er zu einem konjunkturellenFragezeichen. Preissteigerungen und Baumateriallieferanten, die oftmals nur nochTagespreise abgeben - davon sind über 80 Prozent unserer Mitglieder betroffen.Fakt ist: Wir haben ein Problem. Fehlendes Bitumen für den Straßenbau, fehlendeInvestitionen durch Preissteigerungen und in letzter Konsequenz eine Konjunkturim Minus, Sie können sicher sein: Das Problem der Bauindustrie betrifft unsalle."UKRAINE-UMFRAGE UNTER DEN MITGLIEDSUNTERNEHMENDer Hauptverband hat in den letzten Tagen seine dritte Umfrage unter seinenMitgliedern erhoben. Die Ergebnisse:- Neun von zehn Firmen beklagen direkte oder indirekte Auswirkungen des Kriegesauf ihr Unternehmen.- Die Probleme liegen hauptsächlich bei der mangelnden Verfügbarkeitbeziehungsweise den starken Preissteigerungen bei diversen Baumaterialiensowie beim Bruch von Logistikketten.- 80 Prozent der Unternehmen bezeichnen diese Probleme als stark beziehungsweisesehr stark.- 74 Prozent der Firmen beklagen Verzögerungen bei laufenden Bauprojekten.- 35 Prozent sind von Auftragskündigungen betroffen, nochmal 6 Prozent mehr alsvor 4 Wochen, und 10 Prozent mehr als Anfang März.- Mittlerweile 45 Prozent der Antwortenden gaben an, sich mit dem Auftraggeberauf eine Preisgleitung zu einigen (Vorumfrage: 33 Prozent).Hübner: "Der Krieg legt die engen Lieferketten und Abhängigkeiten brutal undschonungslos offen. Wir müssen uns künftig Gedanken darüber machen, welche