In der letzten charttechnischen Besprechung zur RWE vom 31. März 2022: „RWE: großes Bild beachten“ wurde auf einen größeren Bodenbildungsprozess im Bereich von 10,00 Euro hingewiesen, seit Ende 2015 läuft eine stetige Aufwärtsbewegung und brachte in dieser Woche frische Mehrjahreshochs von nun 42,95 Euro hervor. Investierte Anleger sollten jetzt nicht vergessen ihre Stopps nachzuziehen, diese können nach dem jüngsten Pullback an ganz bestimmten technischen Marken angesiedelt werden. Übergeordnet ist aber noch genügend Aufwärtspotenzial vorhanden - auch für ein frisches Long-Investment.

Langsam, aber sicher…

Weiterhin wird ein Kursanstieg der RWE-Aktie in den Bereich von rund 50,00 Euro favorisiert, die jüngsten Hürden aus Anfang dieses Jahres konnten erfolgreich beiseite geräumt werden. Bärische Kursmuster oder eine Top-Bildung sind derzeit nicht zu erkennen, kurzfristige Rücksetzer können aber in dieser Phase nicht ausgeschlossen werden. Bereits aktive Anleger können ihre Stopps nun etwas enger nachziehen, denkbar wäre ein Bereich um 39,60 Euro. Gleiches Niveau kann für ein frisches Investment angesetzt werden. Etwas ins Straucheln dürfte die RWE-Aktie dagegen unterhalb von 38,00 Euro geraten, Abschläge auf 34,00 Zähler wären in diesem Szenario nicht auszuschließen.