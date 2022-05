Positive Analystenkommentare bescherten unterdessen der bereits am Vortag gefragten Aktie von Engie ein Plus von 2,5 Prozent. Die höheren Zielvorgaben für das laufende Jahr belegten die Gewinndynamik des Unternehmens, schrieb Goldman-Analyst Ajay Patel./mf/stk

Mit den leichten Abgaben konsolidierten die Börsen die Gewinne der Vortage. Die Abgaben fielen aber weit weniger stark aus als noch in den Vorwochen. Dies deutet darauf hin, dass die Belastungsfaktoren, die den Märkten zuletzt zu schaffen machten, einigermaßen in den Kursen enthalten sind. "Die zukünftige Zins- und Geldmarktpolitik der US-Notenbank ist größtenteils eingepreist", merkte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect dazu an. Allerdings stehe die Stabilisierung noch auf tönernen Füßen. Sollte sich einer der Krisenherde wie Ukraine-Konflikt oder Inflation in unerwarteter Weise verschärfen, könnte schnell wieder eine "große Verkaufswelle losgetreten werden."

Ask 2,78

Ask 2,78

Ask 2,28

Ask 2,28

Ähnlich sah es in Paris aus. Der Leitindex Cac 40 gab um 0,14 Prozent auf 6420,98 Punkte nach, der Londoner FTSE 100 sank um 0,1 Prozent auf 7514,61 Punkte.

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leichte Verluste verzeichnet. Nachgebende US-Future belasten etwas, weshalb der EuroStoxx 50 am Vormittag um 0,17 Prozent auf 3735,10 Punkte nachgab.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer