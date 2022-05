UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 251 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach der "Best of Europe"-Konferenz der UBS. Der Markt mache sich mehr Sorgen um das deutsche Rüstungsbudget als das Management./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 17:44 / GMT

