Ford auf der Kölner Messe polisMobility 2022 (FOTO)

Köln (ots) -



- Ford präsentiert sich gleich dreifach auf der polisMobility

- Im Fokus steht dabei Ford Pro, das neue Angebot für Gewerbekunden

- Am Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt bietet Ford Fahrtraining im Rahmen der

Kampagne "Share the Road" an



Ford präsentiert sich auf der polisMobility, der Messe für neue Urbanität, die

dieses Jahr erstmalig vom 18. bis 21. Mai in Köln stattfindet.





Im Mittelpunkt des Ford Auftritts steht Ford Pro, das neue Angebot von Ford für Gewerbekunden. Die digitale Plattform bietet Flottenkunden innovative Lösungen, um Standzeiten ihrer Fahrzeugflotte zu verringern und die Betriebskosten zu senken. Auf dem Stand in Halle 1.1 demonstrieren der neue E-Transit sowie der ebenfalls batterie-elektrische Mustang Mach-E auf knapp 230 Quadratmetern die Vorzüge der neuen intelligenten Software-Lösungen. In regelmäßigen Abständen findet auf dem Stand Augmented Reality Vorführungen statt, die das ganzheitliche Konzept von Ford Pro anschaulich präsentieren. Dazu stehen vier Spezialisten mit ihren Demonstrationsmodulen bereit.

Darüber hinaus besteht für Flottenkunden am 18. und 19. Mai die Möglichkeit, im Rahmen des Firmenauto Test Drive 2022, welches begleitend zur polisMobility auf dem Messegelände stattfindet, beide Fahrzeuge testzufahren. Ab dem 20. Mai wird der E-Transit auch für Gewerbetreibende an der testdriveAREA der polisMobility für Testfahrten zur Verfügung stehen.

Einen gänzlich anderen Bereich bildet Ford mit seiner Kampagne "Share the Road" ab, eine Aktion, mit der der Kölner Automobilhersteller das Verständnis zwischen Auto- und Radfahrern im Straßenverkehr verbessern möchte. Im Rahmen des polisMOBILITY cityHUB kann man am innerstädtischen Hohenzollernring vom 18. bis 21. Mai jeweils zwischen 14 und 20 Uhr an zwei Modulen praktische Übungen zum Thema "toter Winkel" und typische Gefahrensituationen zwischen Auto- und Radfahrenden erleben. Begleitet von einem professionellen Trainerteam bietet Ford an vier Fahrrädern die Möglichkeit, sich mittels einer VR-Brille in die Rolle des jeweils anderen Verkehrsteilnehmers zu versetzen. Die Umfragen der letzten Jahre zeigen, dass 87 Prozent aller Probanden sich in Zukunft rücksichtsvoller im Straßenverkehr verhalten wollen. Zudem werden in einem zweiten Modul an einem stehenden Fahrzeug wichtige Sicherheitsthemen wie z.B. "toter Winkel" und Seitenabstand praktisch erlebbar gemacht und alltagstaugliche Tipps zum sichereren Miteinander gegeben.

Aber auch die von der gemeinnützigen Ford Stiftung Ford Fund unterstützte Smart Mobility Challenge (SMC) der Technischen Hochschule Köln präsentiert sich auf dem Messegelände. Der seit 2019 durchgeführte Ideenwettbewerb, bei dem sich interdisziplinäre Studententeams um Projektbudgets bis zu 12.500 Euro bewerben, um kreative Ideen für die Probleme städtischer Mobilität umzusetzen, ist eine echte Erfolgsgeschichte. Bereits vier erfolgreiche Start-up-Gründungen sind aus der Ford Smart Mobility Challenge hervorgegangen. Am Stand der SMC lässt sich die Geschichte der einzelnen Teams von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Gründung eindrucksvoll nachempfinden.

Ford-Werke GmbH
Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.