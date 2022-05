FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Schwung am deutschen Aktienmarkt ist nach dem starken Vortag am Mittwoch erlahmt. Um die Mittagszeit verzeichnete der Leitindex Dax ein Plus von 0,09 Prozent auf 14 198,80 Punkte, während es für den MDax der mittelgroßen Unternehmen um 0,15 Prozent auf 29 415,32 Punkte nach oben ging. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,12 Prozent auf 3737,06 Zähler.

"Es ist noch nicht an der Zeit, den Gesamtmarkt zu kaufen, und so kann sich die aktuelle Erholungsphase tatsächlich schnell als Eintagsfliege erweisen", kommentierte Experte Andreas Lipkow. "Der Dax befindet sich in einer sehr wichtigen Börsenphase in der es um Sekt oder Selters für die Marktteilnehmer in den kommenden Handelstagen geht."