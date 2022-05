Düsseldorf (ots) - Die fehlende Ladeinfrastruktur ist nach wie vor ein großes

Hindernis für eine flächendeckende Einführung der Elektromobilität auf dem

gesamten Kontinent, obwohl das Interesse der Autofahrer an E-Fahrzeugen

gestiegen ist.



Das ist die wichtigste Erkenntnis aus dem EV Readiness Index 2022 von LeasePlan,

der umfassend analysiert, wie gut 22 europäische Länder auf den Umstieg auf

Elektrofahrzeuge eingestellt sind. Der Index basiert auf drei Faktoren:

Zulassungen von E-Fahrzeugen, Reifegrad der E-Infrastruktur und staatliche

Anreize in den einzelnen Ländern.





Die Top-3-Länder sind dieselben wie im vergangenen Jahr mit Norwegen auf Platz1, den Niederlanden auf Platz 2 und dem Vereinigten Königreich auf Platz 3.Deutschland steht zwar oben im EV Readiness Index, hat aber eine niedrigeBewertung für die Entwicklung der Ladeinfrastruktur erhalten. Schweden,Österreich, die Tschechische Republik und die Schweiz weisen hier im Vergleichzu 2021 einen besseren Ausbau auf.In Deutschland kommt mittlerweile auf jedes in 2021 registrierte E-Auto eineLadestation. Schon sehr gut sieht es bei den Schnellladestationen aus: Auf 100km stehen Fahrern auf deutschen Autobahnen 73 Schnelllademöglichkeiten zurVerfügung.Roland Meyer, Geschäftsführer der LeasePlan Deutschland GmbH: "In Deutschlanderfahre ich mittlerweile eine verbesserte Infrastruktur. Hier kommt es jetzt vorallem auf die Ladegeschwindigkeit an. Ob ich privat oder beruflich unterwegsbin, erwarte ich, dass mein E-Auto schnell wieder so voll geladen ist, dass ichmeinen Weg fortsetzen kann."Wichtigste Erkenntnisse 2022:- Die Akzeptanz von E-Fahrzeugen hat in fast allen Märkten deutlich zugenommen.Das spiegelt die zunehmende Beliebtheit von E-Fahrzeugen in allen europäischenLändern wider - zudem gibt es in allen Fahrzeugsegmenten eine immer größereModellauswahl.- Die Ladeinfrastruktur hinkt nach wie vor hinterher, was zu einem Mangel anLademöglichkeiten führt; gleichzeitig steigt die Zahl der Zulassungen an.- E-Autos sind erschwinglicher denn je. Die Kostenwettbewerbsfähigkeit wird vorallem durch vergleichsweise niedrigere Energiepreise für E-Fahrzeugeinsbesondere im Vergleich zu den gestiegenen Diesel- und Benzinpreisen - undstaatliche Förderung getrieben.- Norwegen rangiert bei der Bereitschaft für Elektromobilität ganz oben, dieTschechische Republik und Polen ganz unten, Griechenland hat sich im Vergleichzu 2021 am stärksten verbessert. Deutschlands Platzierung hat sich kaumverändert."In Europa gibt es einen Mangel an Ladestationen. Während die Kosten für E-Autossinken und immer mehr Autofahrer auf Elektroantrieb umsteigen wollen, gestaltetsich die Suche nach einer verfügbaren Ladestation für viele Fahrer schwierig",erklärt Tex Gunning, CEO der LeasePlan Corporation N.V.. "Es muss jetzt dringendin eine umfassende europäische Ladeinfrastruktur investiert werden. DieE-Mobilität ist eine der effektivsten Möglichkeiten zur wirksamen Bekämpfung desKlimawandels. Regierungen müssen den Umstieg für Autofahrer einfacher machen."Hinweise für die Redaktionen:1. EV Readiness Report 2022 (https://www.leaseplan.com/-/media/leaseplan-digital/de/public-pages/images/news/2022-05-18/download_ev_readiness_index_2022.pdf)und Infografik (https://www.leaseplan.com/-/media/leaseplan-digital/de/public-pages/images/news/2022-05-18/download_infografik_ev-readiness-2022.pdf)"Steigende Nachfrage nach E-Autos - mangelnde Lademöglichkeiten" stehen zumDownload zur Verfügung.2. LeasePlan steht an der Spitze der Clean Mobility Revolution: Die Auslieferungvon Elektroautos und Plug-in-Hybriden erreichte im 4. Quartal 2021 einenRekordanteil von 31,8 % aller Neuzulassungen.3. LeasePlan hat sich verpflichtet, bis 2030 die Nettoemissionen für seinenfinanzierten Fuhrpark auf null zu reduzieren. LeasePlan ist außerdemGründungspartner der EV100 von The Climate Group, einer globalenUnternehmensinitiative zur Beschleunigung der Einführung vonElektrofahrzeugen und der erforderlichen Infrastruktur.