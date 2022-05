Meilenstein bei Virtual Advertising Supponor liefert innerhalb einer Saison virtuelle Bandenwerbung in über 1.000 kommerziellen Spielen

London (ots) - Supponor, der weltweit führende Anbieter von virtuellen

Werbetechnologien im Sport, hat in dieser Saison in mehr als 1.000 kommerziellen

Spielen virtuelle Bandenwerbung ausgeliefert und damit einen Meilenstein in der

Unternehmensgeschichte erreicht. Gegenüber der letzten Saison entspricht dies

einer Versechsfachung der Einsatzzahlen.



Diese beispiellose Leistung wurde durch die erfolgreiche Einführung von

Supponors rein softwarebasierter virtueller Werbeplattform der nächsten

Generation, Supponor AIR®, ermöglicht. Diese bahnbrechende Lösung macht

virtuelle Werbung für jeden Sportverein, jede Liga oder jeden Verband

zugänglich, da sie die Möglichkeit der Remote-Produktion schafft. Supponor AIR®

benötigt keinerlei Hardware-Integration am Event-Ort und bietet dadurch deutlich

größere Flexibilität, senkt die Bereitstellungskosten erheblich und wirkt sich

durch verringerte Logistik positiv auf die Ökobilanz eines Events aus. Aufbauend

auf der bemerkenswerten Zahl von über 1.000 kommerziellen Spielen in dieser

Saison will Supponor erneut Geschichte schreiben, indem die Anzahl der Spiele

mit virtueller Bandenwerbung in der nächsten Saison mehr als verdoppelt werden

soll.