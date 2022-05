BERLIN (dpa-AFX) - Bei den entscheidenden Beratungen im Tarifkonflikt um die Beschäftigten in sozialen Berufen hat sich am Mittag noch keine Einigung abgezeichnet. Die Vertreter der kommunalen Arbeitgeber, der Gewerkschaft Verdi und des Beamtenbunds dbb berieten zum voraussichtlich letzten Mal über die bisherigen Zwischenergebnisse. Die dritte Verhandlungsrunde hatte am Montag in Potsdam begonnen und sollte spätestens am Mittwochnachmittag am zweiten Beratungsstandort Berlin enden. Ob bis dahin auch eine Einigung erzielt wird, war zunächst unklar.

Die Beratungen seien bislang "sehr schwierig" gelaufen, sagte ein Verdi-Sprecher am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Durchbruch habe sich bislang nicht abgezeichnet - trotz intensiver Beratungen, die am Dienstag bis in die Nacht hinein geführt worden seien.