Continentale Versicherungen Preisregen beim "Deutschen Versicherungs-Award" (FOTO)

Dortmund (ots) - Fünf neue Pokale ergänzen jetzt die Trophäensammlung der

Continentale Versicherungen: Beim "Deutschen Versicherungs-Award 2022" gab es

gleich in mehreren Kategorien Auszeichnungen. Den ersten Platz sicherte sich die

Continentale in der Kategorie Erwerbsunfähigkeit. Top-3-Positionierungen errang

sie jeweils mit ihrer Privatrente (Neue Klassik und Hybrid) und ihrer Basisrente

(Hybrid und Fonds). In der Kategorie Gesundheit wurde der PKV-Voll Topschutz

ausgezeichnet. Die Wohngebäudeversicherung schaffte ebenfalls den Sprung unter

die Top 3. Initiatoren der Auszeichnung sind die Ratingagentur Franke und

Bornberg, der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für

Service-Qualität (DISQ).