Studienergebnisse zeigen langfristige Wirksamkeit des iTind-Verfahrens

Center Valley, Pennsylvania und Hamburg (ots/PRNewswire) - Zusammenfassung der

Ergebnisse der Haltbarkeitsstudie für das iTind-Verfahren auf der Jahrestagung

2022 der American Urological Association vorgestellt



Olympus, ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative

Lösungen für medizinische und chirurgische Verfahren anbietet, gab heute die

zusammenfassenden Ergebnisse einer Folgestudie zur Messung der Dauerhaftigkeit

des iTind(TM)-Verfahrens zur Behandlung der durch BPH (benigne

Prostatahyperplasie) verursachten Symptome des unteren Harntrakts bekannt. Das

Abstract (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3538096-1&h=638945986&u=https%3A%2

F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3538096-1%26h%3D2608210733%26u

%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.auajournals.org%252Fdoi%252Fabs%252F10.1097%252FJU.00

00000000002669.06%26a%3DThe%2Babstract&a=Das+Abstract) wurde auf der American

Urological Association Annual Meeting (AUA) am 15. Mai 2022 vorgestellt.1





Die Ergebnisse der Studie zeigen die langfristige Wirksamkeit desiTind-Verfahrens für den IPSS (International Prostate Symptom Score) und dieLebensqualität (QoL) mit einer Beständigkeit von bis zu 6,6 Jahren. Zwei von 50Patienten benötigten während des Studienzeitraums von 36 bis 79 Monaten nach derersten Behandlung mit dem iTind-Verfahren einen weiteren chirurgischen Eingriff.Es wurden keine Spätkomplikationen nach der Operation gemeldet, und kein Patientkehrte zur BPH-Medikation zurück."Unsere langfristige Nachbeobachtung der Patienten wurde durch die weltweitePandemie erschwert. Dennoch waren wir in der Lage, über IPSS, Lebensqualität undBeständigkeit bis zu 6,6 Jahren zu berichten", erläuterte Professor FrancescoPorpiglia, MD, Vorsitzender der urologischen Abteilung am San Luigi GonzagaHospital der Universität Turin in Turin, Italien, und leitender Prüfarzt derStudie. "Die Daten zeigen, dass das iTind-Verfahren eine sichere und wirksameBehandlung von BPH-Symptomen ist, die über einen längeren Zeitraum anhält.""Diese Studienergebnisse werden von Urologen mit Spannung erwartet, was durchdas große Interesse an dem iTind-Gerät am Olympus-Stand auf der AUA-Tagung 2022bestätigt wurde", ergänzte Vanessa Malka, Executive Director und iTindCommercial Head der Olympus Corporation. "Die Ergebnisse zeigen, dass dasiTind-Verfahren eine Alternative zu den derzeitigen BPH-Therapien darstellt. Esträgt zu positiven Ergebnissen für die Patienten bei, weil es dauerhaft ist undals temporäres Implantat zukünftige Behandlungsmöglichkeiten nicht ausschließt."BPH ist eine nicht karzinogene Vergrößerung der Prostata und eine der häufigstenErkrankungen bei alternden Männern. Von BPH sind etwa 50 % der Männer zwischen