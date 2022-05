CULT Food Science gratuliert Portfolio-Unternehmen zu der erfolgreichen LSE-Notierung

Vancouver, British Columbia, 18. Mai 2022 - CULT Food Science Corp. („CULT“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN0), eine innovative Investitionsplattform, die sich ausschließlich auf zelluläre Landwirtschaft konzentriert und die Entwicklung neuartiger Technologien vorantreibt, um eine nachhaltige, ökologische und ethische Lösung für die weltweite Krise der Massentierhaltung und Aquakultur bereitzustellen, freut sich bekannt zu geben, dass die Anteile ihres Beteiligungsunternehmens BSF Enterprise PLC („BSF“), einschließlich seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft 3D Bio-Tissues Limited („3DBT“) am 17. Mai 2022 erfolgreich mit dem Handel an der Londoner Börse unter dem Börsensymbol „BSFA“ begann. Die Aktien von BSF schlossen ihren ersten Handelstag mit einem Gewinn von 63,6 % ab und schlossen bei 9 Pence. CULT hat bereits am 8. November 2021 seine Investition in 3DBT über BSF bekannt gegeben und gratuliert dem Team, dass es den wichtigen Meilenstein in so kurzer Zeit erreicht hat.

Das im Vereinigten Königreich ansässige Unternehmen 3DBT konzentriert sich auf die Herstellung von biologischem Gewebematerial, das für viele verschiedene Zwecke verwendet werden kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktion von kultiviertem Fleisch, Leder und Kollagen. Das Unternehmen wurde von Professor Che Connon und Dr. Ricardo Gouveia gegründet und ist ein Spin-Out der Newcastle University. Seine patentierte Technologie bietet eine alternative Quelle für Tierleder, das auch den Lieferketten- und Handelsbeschränkungen des globalen Ledermarktes standhält.

Die Grundlage von 3DBT sind 20 Jahre Forschung zur breiten Anwendung neuartiger Herstellungsprozesse, um komplexe Gewebe- und Zellstrukturen zu erzeugen. Ziel ist außerdem, zahlreiche Herausforderungen in der Produktion von zellbasiertem Fleisch zu lösen und ein weltweit führender Anbieter von Tissue-Engineering-Produkten zu werden, was ein wichtiger Aspekt der Produktion von Kulturfleisch ist. Seine neuartigen Produkte aus Gewebezüchtungen sind bio-inspiriert, was bedeutet, dass sie die natürliche Struktur von tierischem Gewebe exakt nachbilden können.