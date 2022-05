DeFi Technologies gibt die Finanzergebnisse für Q1 2022 bekannt, mit einem Nettogewinn von $967.666 in Q1 2022

TORONTO, 18. Mai 2022 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (Das „Unternehmen " oder „DeFi Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gibt sein starkes finanzielles Ergebnis für den am 31. März 2022 endenden Dreimonatszeitraum bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben), und das trotz extrem schwieriger Marktbedingungen auf breiter Basis.

Zum 31. März 2022 betrug das verwaltete Vermögen ( „AUM ") in der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Valour Inc. ( „Valour "), die für das Portfolio der börsengehandelten Produkte ( „ETPs ") des Unternehmens verantwortlich ist, 344 Millionen US-Dollar.





Am 5. Januar 2022 gab das Unternehmen seine bevorzugte Partnerschaftsvereinbarung mit der SEBA Bank AG ( „SEBA "), einer weltweit führenden privaten Schweizer Kryptobank, bekannt. SEBA ist eine voll integrierte, von der FINMA zugelassene Bankplattform für digitale Vermögenswerte, die eine nahtlose, sichere und einfach zu bedienende Brücke zwischen digitalen und traditionellen Vermögenswerten bildet.





Am 1. Februar 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass Valour die Genehmigung für die Aufnahme des Handels von Solana ETP an der Boerse Frankfurt Zertifikate AG (die „Frankfurter Börse ") erhalten hat.





Am 17. Februar 2022 ging das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit RockX ein, um durch Finanzprodukte Staking-Renditen zu erzielen.





Am 21. März 2022 gründete das Unternehmen eine Zweckgesellschaft, um den Vertrieb eines Asset-Backed-Produktprogramms zu unterstützen.





Am 25. März 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass Valour die Valour Avalanche (AVAX) an der Frankfurter Börse gelistet hat.





Am 6. Mai 2022 genehmigten die Aktionäre des Unternehmens einen Sonderbeschluss zur Änderung des Namens des Unternehmens in „Valour Inc.". Die Namensänderung unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird am 1. Juni 2022 in Kraft treten.

„Q1 2022 war ein extrem schwieriges Quartal für das gesamte Krypto- und Web3.0-Ökosystem. Breit angelegte Verkäufe in allen Sektoren, einschließlich der Nasdaq, die in den Bärenbereich fiel, machten unsere Ergebnisse bei Valour noch bemerkenswerter", sagte Russell Starr, Chief Executive Officer von DeFi Technologies. „Wenn man die nicht zahlungswirksamen Posten herausrechnet, betrug unser Verlust für das Quartal als gesamtes Unternehmen bescheidene 3 Millionen Dollar, und wenn wir unsere nicht zahlungswirksamen Verluste für das Venture-Portfolio herausrechnen (bewertet zum Marktpreis bei schwächeren Token-Preisen), betrug unser Verlust für das Quartal etwa 1,5 Millionen Dollar. Mit den bevorstehenden neuen Produkten, der Nutzung unserer SEBA-Beziehung und, wie wir glauben, einem Aufschwung in der gesamten Branche, könnte DeFi Technologies (das bald in Valour umbenannt wird) trotz dieses extrem schwierigen Quartals auf dem Weg zu einem Rekordjahr sein."