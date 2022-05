Money Mindfulness 3 Tipps einer Psychologin für einen gesünderen Umgang mit den persönlichen Finanzen (FOTO)

Berlin (ots) - Finanzieller Stress und Angst - die meisten Menschen haben diese

Gefühle schon einmal erlebt. Während einige Ursachen möglicherweise nicht so

einfach zu beheben sind, ist es in vielen Situationen möglich, zu lernen, wie

man mit dieser Art von Stress und negativen Emotionen umgeht. Anlässlich des

"Mental Health Awareness Month" im Mai hat sich die Mobile Bank N26

(https://n26.com/de-de) mit einer echten Expertin auf dem Gebiet zusammengetan:

Prof. Dr. Mira Fauth-Bühler, Neurowissenschaftlerin und Professorin für

Wirtschaftspsychologie und Neuroökonomie an der FOM Hochschule für Oekonomie &

Management in Stuttgart. Gemeinsam haben sie drei Tipps definiert, die uns

befähigen, bewusstere finanzielle Entscheidungen zu treffen und eine gesündere

Beziehung zu unseren Finanzen aufzubauen.



1. Die eigenen Muster erkennen