Sanktionsmanagement stellt Unternehmen vor Herausforderungen / KPMG-Umfrage zu Folgen des Russland-Ukraine-Konflikts Große Unsicherheit / "Unternehmen müssen Geschäftsmodelle anpassen"

Berlin (ots) - Die Umsetzung und Einhaltung der vielfältigen Sanktionen aus den

mittlerweile sechs Sanktionswellen der EU und der mitunter zusätzlich zu

beachtenden Sanktionen weiterer Länder stellen für die Unternehmen in

Deutschland im aktuellen Geschäftsverkehr mit Russland ein echtes Problem dar.

Für zwei von drei Unternehmen (64 Prozent) ist das Identifizieren betroffener

Geschäftspartner, Warengruppen und Dienstleistungen sowie das Einhalten von Ein-

und Ausfuhrkontrollen die größte Herausforderung, die sich für sie aus dem

Ukraine-Krieg ergibt. Das zeigt eine aktuelle KPMG-Umfrage unter 280 Unternehmen

mit einem wirtschaftlichen Engagement in Russland und/oder der Ukraine .



Die Hälfte der 280 in März und April 2022 befragten Unternehmen exportiert Waren

und Dienstleistungen nach Russland (49 Prozent), jedes dritte in die Ukraine (31

Prozent). Rund ein Viertel der befragten Unternehmen (24 Prozent) verfügt über

eigene Produktionsstätten in Russland.