INX InvestingExperts GmbH Erfahrungen - Lohnt sich die Investmentausbildung bei Otis Klöber? (FOTO)

Berlin (ots) - Der Managingpartner Otis Klöber von der INX InvestingExperts GmbH

ist ein professioneller Berater, wenn es um eine effiziente Kapitalanlage geht.

Sowohl Sparer als auch Investoren - ob Einsteiger oder Fortgeschrittene -

erlernen in Coachings und Workshops sämtliche Tipps und Tricks für ein

erfolgreiches Anlage-Portfolio. Die Produktpalette erstreckt sich über Themen

wie Investing, Trading, Kryptos sowie Immobilien bis hin zu Steuern und Mindset.

Damit erhält die deutschsprachige Community den erforderlichen Input zum

Gelingen des privaten Vermögensaufbaus. Die INX InvestingExperts GmbH bietet

Sparern und Investoren ein Portal für eine erfolgreiche Kapitalanlage. Die

Workshops und Coachings vermitteln Einsteigern und Fortgeschrittenen das

Grundwissen sowie die erforderlichen Bausteine für ein gewinnbringendes

Anlage-Portfolio.



INX InvestingExperts - Erfahrung in Buchform





INX InvestingExperts - Erfahrung in Buchform

Einen ersten Einblick in die Denk- und Arbeitsweise von Otis Klöber und seinem Team können sich Interessenten mit dem kostenlosen Buch "Der Vermögensbaum" verschaffen. Hier erklärt Klöber, welche fünf Einkommensarten für welche Investment-Ziele infrage kommen. "Der Vermögensbaum" ist einfach und verständlich geschrieben und bietet gerade Einsteigern ein wertvolles Grundgerüst für die ersten Schritte an der Börse.

Es vermittelt die über zehnjährige Erfahrung und Expertise rund um die wichtigsten Aspekte des privaten Vermögensaufbaus, welche auch dem Anfänger einen problemlosen Einstieg in die Themen gewährleistet. Im kostenlosen Einsteiger-Seminar kann der potentielle Interessent seine Kenntnisse weiter ausbauen. Beim anschließenden Trading- und Investment-Workshop werden die erlernten Kenntnisse konkretisiert und vertieft. Dies ist die Basis für erfolgreiches, privates Investment, um langfristig finanzielle Freiheit zu schaffen.

Trading & Investing lernen bei INX Investing Experts GmbH

Das professionelle Team von INX Investing vermittelt in einem umfangreichen Onlineangebot auch Neueinsteigern sämtliche Kenntnisse, die für den Handel mit Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen und weiteren Finanzprodukten erforderlich sind. Ein Demokonto gibt den Teilnehmern mithilfe eines virtuellen Kapitals - unter Anleitung von Experten - die Möglichkeit, schon vorab die verschiedenen Trading- und Investitionsstrategien zu erlernen.

Darüber hinaus stehen den Interessenten kostenlose Onlineschulungen zur Verfügung, damit sie bestmöglich informiert sind und demnach die richtige