München (ots) - Das Ziel ist ein ganzheitlicher Next-Level-Service für Kundinnen

und Kunden der Exklusivpartner der Bayerischen über die eigenen

Unternehmensgrenzen hinaus.



Die Bayerische versteht sich als die Marke für Beraterinnen und Berater. In der

eigenen Vertriebs- und Servicestrategie nimmt auch der Exklusivvertrieb (EV)

eine wesentliche Rolle ein. Die Versicherungsgruppe bietet ihren Partnern schon

seit längerem das Beste aus den Geschäftsmodellen eines Mehrfachagenten und der

Ausschließlichkeitsorganisation (AO). Jetzt hat die Bayerische das

Geschäftsmodell des Exklusivvertriebes noch einmal neu definiert.





Kunden können in Zukunft ganzheitliche Beratung und Service durch denExklusivvertrieb neu erleben. Zum einen erhalten sie eine umfängliche Beratungmit den vielfach ausgezeichneten Produkten der Bayerischen und im Bedarfsfallausgewählter Kooperationspartner. Zum anderen können aber auch sämtlichebestehende Versicherungs- und Vorsorgeverträge, die hinsichtlich des Preises undder Leistung bestens bei der bestehenden Gesellschaft aufgehoben sind, über dieneu gegründete 100-prozentige Tochter der Bayerischen, die BayerischeVersicherungsmakler-GmbH, in die Betreuung übernommen werden. Dafür wurdendigitale Prozesse etabliert, die dies für Berater und Kunden ganz einfach undbequem ermöglichen. Genutzt wird die im Markt etablierte elektronischeUnterschrift InSign. In Kooperation mit etablierten und innovativenDienstleistern wird damit eine in dieser Form wohl einzigartige Lösung für denExklusivvertrieb ab heute angeboten.Die Bayerische geht davon aus, dass diese Idee und das Geschäftsmodell für vieleUnternehmerinnen und Unternehmer im Versicherungsvertrieb ein attraktivesAngebot darstellt. Genau hier plant die Versicherungsgruppe auch weiterhingezielt in diesem Geschäftsmodell zu wachsen. Die Maßnahme geht einher mit derEV-Strategie 2025 der Bayerischen, die insgesamt eine Evolution desExklusivvertriebes darstellt. Bei der Erarbeitung der Strategie war auch dasInstitut Ritter maßgeblich beteiligt. "Mich begeistert, dass die mittelständischgeprägte Bayerische auch in diesem Feld mutig und entschlossen einen ganz neuenErfolgsweg im Geschäftsmodell des AO-Vertriebes definiert", führtGeschäftsführer Steffen Ritter aus."Die Vision der Bayerischen treibt uns an, innovativ über die Grenzen desVersicherns hinauszudenken. Wir möchten gerade Familien, die inEinfamilienhäusern leben, den Beamtinnen und Beamten sowie den Gewerbetreibendenund Selbständigen in Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzfragen ein starker undvor allen Dingen empathischer Partner sein. Seriöse und vor allem ganzheitlicheBeratung setzt voraus, einen Überblick zu allen Verträgen gewährleisten zukönnen. Dabei wollen wir uns in der Beratung auf das konzentrieren, was wirklichsinnvoll ist und insbesondere überflüssige Vorsorge oder Versicherungenidentifizieren. Idealerweise trägt unsere Beratung dazu bei, dass wenigerVersicherung erforderlich wird.", beschreibt Martin Gräfer, Vorstand derBayerischen, die Beweggründe für die neue Strategie und die Kooperation."Mit diesem neuen Ansatz denkt die Bayerische über die Unternehmensgrenzenhinaus. Egal welches Produkt oder welche Gesellschaft, die Kundinnen und Kundenwerden bei uns umfassend und ganzheitlich beraten. Somit heben wir das ThemaKundenbetreuung auf eine neue Ebene in der Versicherungswelt", rückt StefanFinsterwalder, Mitglied des oneEV-Führungsteams der Bayerischen, dieKundenvorteile ins Zentrum der Kooperation. "Ich freue mich, wenn wir damit nochmehr Partnerinnen und Partner für die Bayerische und unsere Idee desExklusivvertriebes gewinnen."