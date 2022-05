Fachkräfte aus der Ukraine? Experte verrät, warum der Mangel an Pflegepersonal durch Menschen aus der Ukraine nicht gelöst wird (FOTO)

Burgdorf (ots) - Pflegeunternehmen stellen aktuell immer mehr Hilfskräfte aus

der Ukraine ein und geben Geflüchteten somit die Chance, in Deutschland Geld zu

verdienen. "Die Problematik ist allerdings, dass der Pflegenotstand auf diese

Weise nicht gelöst werden kann", erklärt Max Grinda.



"Das lässt sich damit erklären, dass sie als Hilfskräfte und nicht als

Fachkräfte beschäftigt werden dürfen, da sie in Deutschland nicht als solche

anerkannt werden." Max Grinda ist Personalexperte für Pflegeunternehmen und

verrät in diesem Gastbeitrag, warum der Mangel an Pflegepersonal durch Menschen

aus der Ukraine nicht gelöst wird.





Es gibt Vor- und NachteileWer ukrainische Pflegekräfte beschäftigt, erhält damit motivierte Mitarbeiter,die eine besonders starke Arbeitsmoral mitbringen und die durch Fleiß sowieEinsatz überzeugen. Die Idee, die freien Posten in den Pflegeeinrichtungen mitukrainischem Personal zu besetzen, ist grundsätzlich also nachvollziehbar.Allerdings sind sie aufgrund ihres Status als Hilfskraft nicht dazu in der Lage,die freien Stellen in den Pflegeeinrichtungen zu besetzen und können somit amPflegenotstand nichts ändern.Außerdem ist der bürokratische Aufwand recht hoch, ehe die Geflüchteten einereguläre Tätigkeit annehmen können. Gerade in den jetzigen Zeiten, in denentäglich Tausende Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen, kann dieBearbeitung einzelner Personenakten mehrere Wochen in Anspruch nehmen. FürPflegebetriebe, die schnell eine freie Stelle besetzen müssen, dauert das aberzu lange.Die Sprache und weitere BarrierenDie Geflüchteten beherrschen die deutsche Sprache in der Regel nicht. EineVerständigung unter den Kollegen kann somit schwerfallen. Umso mehr wirkt sichdieses Problem bei der Einarbeitung der ukrainischen Pflegekräfte aus, die denBeruf zwar in ihrer Heimat bereits ausgeübt haben, die mit den deutschen Rechtenund Pflichten des Jobs aber kaum vertraut sind. Selbst bei Personen, die bereitsüber Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen, dürfte sich einelangwierige Phase der Einarbeitung ergeben. Auch darauf muss dasPflegeunternehmen zunächst vorbereitet sein - immerhin werden Kollegen benötigt,die sich im Arbeitsalltag um die Begleitung der ukrainischen Fachkräfte bemühen.Es fehlt an einer echten PerspektiveIm Pflegeberuf herrscht seit Jahren ein Mangel an gut ausgebildetem Personal.Daran können auch die aus der Ukraine stammenden Kollegen nichts ändern. "Wersich hier auf die Zuwanderung stürzt, wird sehr schnell straucheln. Stattdessensollte man sich auf die Gewinnung regionaler Fachkräfte konzentrieren und einlangfristiges Recruiting System etablieren", erklärt Max Grinda.Auch bleibt das Manko der ungewissen Zukunft. Viele Geflüchtete werdenDeutschland vermutlich bereits in einigen Monaten wieder verlassen, um in ihreHeimat zurückzukehren. Der Mangel an Fachkräften in Deutschland bleibt dannjedoch bestehen.Die gegenwärtige Lage bietet neue ChancenEs ist lobenswert, dass sich Pflegebetriebe um die Aufnahme von Geflüchteten ausder Ukraine bemühen und diesen somit eine Chance auf Arbeit und Lohnerwerbbieten. Aus den zuvor genannten Gründen ist es aber auch verständlich, wennnicht alle Unternehmen darin eine Möglichkeit sehen, den Fachkräftemangellangfristig zu beheben.Stattdessen sollte man sich verstärkt auf die regionalen Fachkräftekonzentrieren. Denn rund jede zweite Fachkraft ist bereit zu einem Wechsel desArbeitgebers. Mit etwas Glück gelingt es also, aus der gegenwärtigen Lage einenechten Wettbewerbsvorteil zu ziehen.