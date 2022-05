Per Sparplan zur Million

Warum sind Sparpläne sinnvoll?

Sparpläne disziplinieren Anleger. Das ist ein aus unserer Sicht sehr entscheidender Effekt, den sie auf Privatanleger ausüben. Ein Cost-Average-Effekt ist nichts weiteres als ein cleverer Marketingtrick von Brokern, die naive Anleger damit locken möchten. Der reale Vorteil ist psychologischer Natur.

Als Anleger erhalten Sie mit Sparplänen die Möglichkeit, ihren Vermögensaufbau zu automatisieren. Anstatt am Endes des Monats Geld anzulegen, das übrig geblieben ist, investieren Sie zu Beginn des Monats einen fixen Betrag. Dieses sogenannte „arm sparen“ sorgt dafür, dass Sie konsequent anlegen und nicht in die Versuchung kommen, Ihr Geld im Laufe des Monats doch für „unnötigen“ Konsum auszugeben.

Auch in Krisenphasen bieten Sparpläne den Vorteil, dass Sie von fallenden Kursen profitieren. Viele Anleger investieren in turbulenten Phasen in großen Tranchen, um Kurskorrekturen auszunutzen. Dass der Kurs nach dem Investment wieder steigt, ist jedoch nie gesichert. Sparpläne verteilen Ihre Geldanlage auf mehrere Zeiträume und bieten Ihnen somit wesentlich mehr Bequemlichkeit.

Warum man einen Sparplan niemals aussetzen sollte

Routinen sind wichtig und der oben bereits erwähnte Disziplinierungseffekt ist ein wichtiger Grund, weshalb man einen Sparplan niemals aussetzen sollte. Sollte es finanziell eng werden, kann im Zweifel die Sparrate reduziert werden – aussetzen sollte keine Option sein.

Außerdem können Sie niemals die Kapitalmarktentwicklung vorhersagen. Gerade in der heutigen Phase ist die Volatilität an der Börse enorm. Wer aus dem Markt aussteigt, riskiert, besonders gute Börsentage zu verpassen. Studien haben gezeigt, dass alleine das Verpassen der fünf besten Börsentage in einem Zeitraum von 20 Jahren den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust machen können. Wer investiert bleibt, profitiert von allen Marktphasen.

Die Vergleichbarkeit mit einer Benchmark – z.B. dem Gesamtmarkt wird durch das Aussetzen verzerrt. Aktives Trading ist zudem selten eine gute Idee. Timing-Strategien funktionieren einfach zu selten. Wer seinen Sparplan aus Angst vor Kursrücksetzern aussetzt begeht im Zweifel einen teuren Fehler, wenn der Markt sich plötzlich wieder erholt. Der Einbruch und die rasante Erholung während des Corona-Crashes dürften für viele Trader eine Warnung gewesen sein.

In 30 Jahren zum Millionär? So funktioniert’s

Ist es realistisch, dass Sie in 30 Jahren Millionär sind? Absolut – Disziplin ist wichtig. Viele Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle:

Wie hoch ist Ihre Sparrate?

Wie ist Ihr Risikoprofil?

Wie hoch ist die zu erwartende Rendite?

Wie hoch sind die Anlagekosten?

Wir sind bei unserer Berechnung von einer durchschnittlichen Rendite von sieben Prozent pro Jahr ausgegangen. Das entspricht in etwa der jährlichen Rendite der easyfolio-Strategie mit 70% Aktienquote seit der Auflage in 2014.

Auf Basis dieser Rendite hätten Sie sich mit einer monatlichen Sparquote von 850 Euro nach 30 Jahren ein Vermögen von einer Million Euro aufgebaut. Wer ausgewogener investiert und „nur“ fünf Prozent an Rendite erzielt, hätte monatlich 1.220 Euro investieren müssen. Je niedriger die Rendite, desto höher ist logischerweise die notwendige Sparrate, um ein bestimmtes Zielvermögen zu erreichen.

Auch der Anlagezeitraum hat einen großen Einfluss auf die Sparrate. Wer 40 Jahre lang investiert, hätte im Szenario mit den sieben Prozent nur 402 Euro pro Monat investieren müssen. Grund dafür ist der Zinseszinseffekt, der mit jedem Jahr stärker ins Gewicht fällt. Je früher Sie anfangen, desto entspannter ist auch der Vermögensaufbau.

Starten Sie heute Ihren Sparplan

easyfolio bietet die Möglichkeit, bereits ab 10 Euro pro Monat in ein global diversifiziertes Anlageportfolio zu investieren. Sie müssen sich um nichts kümmern, die Portfoliokonstruktion- und Steuerung übernehmen wir.

Der große Vorteil liegt im Komfort. Sie legen Sparrate und Risikoprofil fest, wir übernehmen den Rest. Auch das quartalsweise Rebalancing übernehmen wir und sparen Ihnen damit wertvolle Zeit, die Sie mit den schönen Dingen im Leben verbringen können.