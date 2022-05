ICANN berichtet, dass der DNS-Missbrauch weltweit rückläufig ist

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Koordinator des Domänennamensystems (DNS)

veröffentlicht einen Bericht, der sich auf Daten aus vier Jahren stützt



In einem kürzlich veröffentlichten https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3536647-1

&h=3789005858&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3536

647-1%26h%3D1507833050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.icann.org%252Fen%252Fsystem

%252Ffiles%252Ffiles%252Flast-four-years-retrospect-brief-review-dns-abuse-trend

s-22mar22-en.pdf%26a%3Dreport&a=Bericht gab die Internet Corporation for

Assigned Names and Numbers (ICANN) an, dass die globale Summe des

DNS-Missbrauchs in "absoluten Zahlen und normalisierten Raten" in den letzten

vier Jahren, von Oktober 2017 bis Januar 2022, gesunken ist. Weltweit wurden im

Januar 2022 weniger als ein Prozent der Domainnamen als potenzielle Bedrohung

für die Nutzer gemeldet.