Branchenexperte Johann Jungwirth Deutschland bei Robotaxis führend

Berlin (ots) - Deutschland hat beim autonomen Fahren einen Vorsprung - zumindest

in einem Punkt. Die Bundesrepublik liege "auf Rang eins", was die Anwendung und

den gesetzlichen Rahmen für das fahrerlose Fahren angehe, sagte der

Branchenexperte Johann Jungwirth im Podcasts "Fast Lane" von "Tagesspiegel

Background" (Mittwochausgabe).



Das sei auch der Grund, warum Mobileye sich entschieden habe, seinen Service

neben Israel zunächst in Deutschland anzubieten, so der 49-Jährige, der nach

Stationen bei Mercedes, Apple und Volkswagen seit rund drei Jahren für Mobileye

als Vice President arbeitet. Ende des Jahres will die Intel-Tochter in München

eine erste Flotte mit autonom fahrenden Fahrzeugen auf die Straße bringen, die

per App bestellt und gebucht werden können.