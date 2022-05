Fachliche Expertise und persönliche Nähe mit der Patientenversorgung von B. Braun HomeCare

Melsungen (ots) - Wenn nach einem Krankenhausaufenthalt oder der Diagnose einer

chronischen Krankheit feststeht, dass eine weitere medizinische Betreuung

erforderlich ist, befürchten viele Betroffene eine deutliche Einschränkung ihrer

Lebensqualität. Schon die Aussicht auf die ambulante Weiterführung der Therapie

in den vertrauten vier Wänden hinterlässt bei vielen zunächst ein Gefühl der

Abhängigkeit. Wer zuvor noch ein selbstbestimmtes Leben geführt hat, ist nun auf

Hilfe von Angehörigen oder Pflegepersonal angewiesen.



Als Homecare-Unternehmen mit mehr als 20-jähriger Expertise kennt B. Braun

HomeCare die Sorgen vieler erkrankter Menschen. Umso wichtiger ist es, gerade zu

Beginn einer Therapie fachliche Expertise mit persönlicher Nähe zu verbinden, um

ihnen ihre Ängste zu nehmen sowie ihre Persönlichkeit und Bedürfnisse zu

erkennen. Denn nur so kann das gemeinsame Ziel, wieder mehr Lebensqualität trotz

gesundheitlicher Herausforderungen zu genießen, erreicht werden.





Rundum gut versorgt mit B. Braun HomeCareVoraussetzung für die gelungene Patientenversorgung zu Hause ist nicht nur einhohes Maß an Empathie für die Sorgen und Bedürfnisse der Betroffenen. Mindestensebenso wichtig ist die fachliche Expertise in allen Bereichen derPatientenversorgung, angefangen bei der Stoma- und Kontinenzversorgung, demWundmanagement bis hin zur enteralen und parenteralen Ernährung. Denn dieLebensqualität hängt eng mit der Versorgungsqualität zusammen. Als vomTÜV-zertifiziertes Homecare-Unternehmen werden die Leistungen von B. BraunHomeCare regelmäßig überprüft und ausgezeichnet. Hohe Hygienestandards sinddabei ebenso selbstverständlich wie die Kooperation mit Pflegediensten undanderen Partnern.Denn die erfolgreiche Patientenversorgung kann nur im Team gelingen underfordert eine professionelle Abstimmung zwischen allen Beteiligten. Neben demKranken, dessen Angehörigen und dem Pflegedienst oder Pflegeheim gehören auchMediziner, Apotheken und Krankenkassen zu einem gut funktionierenden Netzwerk.B. Braun HomeCare übernimmt die Koordination aller Beteiligten und unterstütztden reibungslosen Versorgungsablauf. So werden die Patient*innen und Angehörigenbei der Organisation entlastet und können sich ganz den Themen widmen, die demeigenen Wohlbefinden und der Gesundheit guttun.Rezeptabwicklung und Hilfsmittelversorgung mit B. Braun HomeCareNach einem Krankenhausaufenthalt oder bei einer chronischen Erkrankung sindmeist zahlreiche Hilfsmittel oder Medikamente erforderlich. Tatsächlich beginntdie häusliche Versorgung schon während des Aufenthalts in der Klinik.Vorbereitungen werden getroffen und die Nachversorgung mit den entsprechenden