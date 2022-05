"Selling Sunset" im realen Maklergeschäft (FOTO)

Bad Zwischenahn (ots) - Interview mit Benjamin Dau, Geschäftsführer der Mayer &

Dau Immobilien GmbH und Sophie Engelskircher, Büroleiterin des Berliner Büros



I. Teil - Interview Sophie Engelskircher





Frau Engelskircher, inwiefern kann man Ihren Arbeitsalltag mit dem ihrerKolleginnen aus der Netflix-Serie "Selling Sunset" vergleichen bzw. wo liegenetwaige Unterschiede?Sophie Engelskircher: Das fängt bereits bei den Immobilien an. Auch wenn Berlinim Luxus-Segment gut aufgestellt ist, kommen auch mir nicht allzu häufigHigh-End Pool Villen am Wasser mit 8 Schlafzimmern, eigenem Kino undFitnessstudio auf den Tisch. Zudem ist der Arbeitsalltag sehr vielbürokratischer als es in der Serie dargestellt wird. Tja, und auch wenn ich sehrauf mein Äußeres bedacht bin und nur in gut abgestimmten Businessoutfits morgensdas Haus verlasse, wäre der L.A.-Selling Sunset Look der Ladies sicherlich einwenig over the top für den deutschen Immobilienmarkt. Seriosität wird hier dochgroßgeschrieben, wenn man ernst genommen werden will. Und zuletzt sparen wir unsbei Mayer & Dau glücklicherweise den "Zickenterror" und die Intrigen, die in derSerie natürlich den Löwenanteil des Unterhaltungsfaktors ausmachen.Auch Sie haben durchaus Kontakt zu Premium-Kunden, wie Geschäftsleuten oderProminenten. Wie empfinden Sie den Umgang mit Ihnen, sind sie "anstrengender"als die so genannten "Otto-Normal"-Kunden?Sophie Engelskircher: Für mich sind natürlich alle meine Kunden Premium-Kunden!Wenn Sie aber speziell Personen des öffentlichen Lebens meinen, dann kann ichnur sagen, dass es solche und solche gibt. Manche sind sehr bodenständig undauch viel lockerer als man denkt und nur die wenigsten sind abgehoben und lassenStarallüren aufblitzen. Einige legen äußersten Wert auf Diskretion oder sind imAuftreten sogar ein wenig schüchtern und wirken im normalen Leben ganz andersals im Rampenlicht.Bei "Selling Sunset" erfährt man, dass die Maklerinnen in L. A. unglaublichviele Business-Termine auch in den Abendstunden bzw. am Wochenende absolvieren.Wie sieht das bei Ihnen aus? Wo und wann treffen Sie Ihre Kunden abgesehen vonBesichtigungskunden am häufigsten?Sophie Engelskircher: Business-Termine und aktives Networking sind für mich alsMaklerin superwichtig! Ich lege mir am liebsten Lunch-Termine und nutze hierfürdie kulinarische Vielfalt, die mir der Kurfürstendamm zu bieten hat. Natürlichlade ich die Kunden aber auch gerne direkt in unser schickes Office am Ku'dammein. Die Abendstunden widme ich gerne meinem Ehepartner. Da dieser selbst