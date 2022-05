Anlass der Studie: Update

seit: 18.05.2022

Analyst: Henrik Markmann



Q1-Zahlen deutlich geprägt vom makroökonomischen Umfeld

A.S. Création hat gestern den Q1-Zwischenbericht veröffentlicht und damit entsprechend des aktuell unsicheren makroökonomischen Umfelds ein sehr gemischtes Bild präsentiert.



Umsatz mit 39,7 Mio. Euro nur marginal unter Vorjahr: In Q1/22 gingen die Erlöse auf Konzernebene um 1,5% yoy leicht auf 39,7 Mio. Euro zurück. Auffällig dabei ist, dass der Umsatz in den Monaten Januar und Februar mit +0,9% yoy noch leicht stieg und erst nach Beginn des Ukraine-Kriegs Ende Februar ein Umsatzrückgang i.H.v. 5,7% yoy zu verzeichnen ist. Auch regional betrachtet zeigt sich ein sehr gemischtes Bild, da der Umsatz im Heimatmarkt um 9,8% yoy auf 19,5 Mio. Euro sowie in allen sonstigen Ländern um 7,8% auf 2,8 Mio. Euro stieg, wohingegen die Erlöse in Europa (inkl. UK) um 11,0% yoy auf 17,7 Mio. Euro sowie im übrigen Osteuropa um 8,7% yoy auf 4,1 Mio. Euro zurückgingen.



In Deutschland profitierte A.S. Création vor allem von den im Vergleich zum Vorjahr verbesserten stationären Verkaufsmöglichkeiten. In Europa (inkl. UK) haben sich nach Unternehmensangaben insbesondere die Regionen Frankreich, Großbritannien und Polen schwach entwickelt. Der Absatz in den osteuropäischen Ländern litt deutlich durch den Ukraine-Krieg sowie damit einhergehend geringeren Tapetenexporten aus Deutschland. Die belarussische Konzerngesellschaft Profistil war in Q1 jedoch weitestgehend ausgelastet und erzielt laut Unternehmen Erlöse in etwa auf Vorjahresniveau.

Ergebnis in Q1 spürbar belastet: Auf Ergebnisebene ging das EBIT auf 0,4 Mio. Euro deutlich zurück (Vj.: 4,0 Mio. Euro). Hauptgrund für diese spürbare Verschlechterung ist die durch starke Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten gesunkene Bruttomarge (47,1% vs. 54,5% im Vj.). Besonders belastet haben in diesem Zusammenhang erdölbasierte Rohstoffe sowie die Energieträger Strom und Gas. Durch eigene Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen im Personalbereich gelang es A.S. Création zumindest einen Teil der Belastungen abzufedern (PAUF: -0,6 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro). Nach weitestgehend unveränderten Abschreibungen i.H.v. 1,5 Mio. Euro sowie einem Finanzergebnis auf Vorjahresniveau (-0,1 Mio. Euro) lag das Nettoergebnis trotz der widrigen Umstände mit 0,1 Mio. Euro noch im positiven Bereich.



