Millionen-Investment in den Standort Liebenfels

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Liebenfels (ots) - Energetica Industries wird zum Green Energy HotspotDie IRMA Power, Teil der IRMA Investments Gruppe, hat nach der erfolgreichenRettung der Energetica Industries GmbH Großes vor. Die Schaffung von neuenArbeitsplätzen, das Einrichten einer Lehrwerkstätte und die Entwicklung einesGreen Energy-Kompetenzzentrums sind nur einige der sehr konkreten Ziele derneuen Eigentümerin.Nach positivem Abschluss des von einem sehr konstruktiven Geist geprägtenGläubigerverfahrens präsentierte die neue Eigentümerin der Energetica IndustriesGmbH heute die sehr konkreten Standortpläne. "Es ist unser klares Ziel, denStandort Liebenfels und damit verbunden die Arbeitsplätze weiter auszubauen,Lehrlinge auszubilden und ein Photovoltaik-Kompetenzzentrum zu errichten. DieEnergetica Industries GmbH passt hervorragend in das Portfolio der IRMA PowerGmbH, deren klarer Fokus im Bereich erneuerbarer Energie liegt", so MartinKurschel, Eigentümer der IRMA Investments Gruppe und damit auch der IRMA PowerGmbH über seine Vision. "Unser Anspruch als Unternehmensgruppe ist es, leistbareLösungen für die großen Herausforderungen Wohnen, Energie, Umwelt, Gesundheitund Ernährung zu entwickeln. Wir richten unser Denken und Handeln klar daraufaus, die richtigen Potenziale zu erkennen, Chancen zu nutzen und Innovationen zurealisieren. Unsere Gesellschaft steht vor einer nachhaltigen Transformation.Und diese werden wir mitgestalten. Deshalb legen wir mit der noch recht jungenTochter IRMA Power GmbH unseren Schwerpunkt auf klimafreundlicheEnergieerzeugung und deren Speicherung", so Kurschel.In der Marktgemeinde Liebenfels zeigt man sich über die Pläne und das hoheInvestment der IRMA Power in den Standort sehr erfreut. "Wir, die MarktgemeindeLiebenfels, sind sehr glücklich über die neue Eigentümerin und deren Ziel, denStandort und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu einem Kompetenzzentrum fürPhotovoltaik auszubauen. Wir wünschen der IRMA Power mit der EnergeticaIndustries GmbH großen wirtschaftlichen Erfolg am Standort Liebenfels undsprechen unsere Unterstützung nach allen unseren Möglichkeiten aus", soBürgermeister Klaus Köchl.Rene Battistutti, Gründer der Energetica Industries GmbH, und FertigungsleiterJohannes Eberhard zeigen sich zuversichtlich. "Die Kernmannschaft hat diebetrieblichen Herausforderungen der letzten 7 Monate durch ihre Flexibilität undEinsatzbereitschaft sehr gut gemeistert. Wir freuen uns über die Weiterführungder Energeitca sowie über die Sicherstellung der Arbeitsplätze und sehengemeinsam positiv in die Zukunft, so Eberhard.""Wir möchten ein Kompetenzzentrum für grüne Energie werden", erklärt Erwin