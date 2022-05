Jahrhunderthalle bietet Blick auf die Zukunft der Robotik / Erster Xperience Day der United Robotics Group (URG) in Bochum (FOTO)

Bochum (ots) - Wie ein Blick in die Zukunft wirkte der erste Xperience Day der

United Robotics Group (URG), der heute in der Bochumer Jahrhunderthalle

stattfand. Die Zukunft allerdings hat längst begonnen: Zum ersten Mal zeigte das

international aufgestellte Bochumer Unternehmen in der Öffentlichkeit eine

Auswahl der robotischen Helfer, die schon heute in Bereichen wie Pflege, Bildung

und Gastronomie aktiv ist. Gleichzeitig vermittelten die Entwicklungsexperten

den Besuchern und Gästen einen Eindruck davon, wie einfach sie sich bedienen und

in ein Arbeitsteam integrieren lassen, um auch temporär als Service Roboter

Betriebsabläufe zu unterstützen.



Zur URG gehören inzwischen acht Unternehmen mit einer klaren Fokussierung auf

der Entwicklung von Service Robotern, die anders als Industrieroboter in die

direkte Interaktion mit Menschen gehen. Durch die Akquisition der französischen

SoftBank Robotics Europe/Aldebaran hat die URG kürzlich den entscheidenden

Schritt auf dem Weg zum europäischen Robotik-Champion gemacht.