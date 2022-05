Beim Corona-Crash im März 2020 war der Bitcoin Fear and Greed Index zeitweise auf neun gefallen. Beim letzten Bitcoin-Boom im November 2021 hatte er zeitweise 84 Punkte erreicht. Aktuell steht der Bitcoin Fear and Greed Index bei zwölf Punkten.

Der Bitcoin Fear and Greed Index von LookIntoBitcoin.com misst das Marktsentiment am Krypto-Markt – also die aggregierte Stimmung der Anleger. Dazu werden verschiedene Messgrößen wie beispielweise Trading-Volumen, Volatilität und Bitcoin-Dominanz analysiert.

Der Bitcoin Fear and Greed Index ist gestern auf ein Rekordtief gefallen. Mit acht von 100 Punkten sei er am Dienstag so niedrig gewesen wie nie zuvor in der Geschichte des Bitcoins, berichtet das Branchenmagazin BTC-Echo.

Es herrscht extreme Angst am Krypto-Markt. Glaubt man dem Bitcoin Fear and Greed Index, war die Stimmung am Krypto-Markt noch nie so schlecht, wie am Dienstag.

Krypto-Marktsentiment Bitcoin: Extreme Angst am Krypto-Markt – Fear and Greed Index auf Rekordtief

