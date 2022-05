--------------------------------------------------------------

Villach (ots) - 18. Mai 2022: Im Restaurant Bergkaiser am Wilden Kaiser gingdieser Tage das Wandersymposium von Österreichs Wanderdörfer über die Bühne. ImZentrum standen die Themen Mobilität und Besucherlenkung im heimischenNaturtourismus und die damit verbundenen Chancen und Potentiale fürDestinationen. Die wichtigsten Prognosen aus den fünf Experten-Keynotes und denDiskussionen der rund 80 TeilnehmerInnen - Destinationen brauchen ganzheitlicheMobilitätslösungen für touristischen Erfolg und Erhaltung ihrer Naturräume.Dabei ist die Prämisse: Mehr tun, mutiger sein und schneller agieren!Aus dem Outdoor-Boom der letzten Jahre ergeben sich Herausforderungen für Natur,Umwelt und ländliche Lebensräume: Nach wie vor ist das bevorzugte Verkehrsmittelfür Urlaub und Ausflüge in die Natur der PKW. Das heißt, Umwelt und Klima werdendurch Abgase, Lärm und überfüllte Parkplätze belastet. Als erste Generation, dieden Klimawandel deutlich spürt, sind wir auch die letzte, die hier gegenlenkenkann. Deshalb brauchen wir eine Mobilitätswende. Doch alternativeMobilitätsangebote sind im ländlichen Raum schwieriger umzusetzen, als in derStadt. Gerade hier gilt es, die "Herausforderung der letzten Meile" zu meisternsowie den öffentlichen Nahverkehr, E-Mobility und Car-Sharing-Konzepte zustärken.Diese Herausforderungen sowie viele Potentiale und Lösungen behandelten amWandersymposium 2022 rund 80 TeilnehmerInnen aus den Bereichen Mobilität- undVerkehrsplanung, E-Mobility und Tourismus. Im Folgenden finden Sie diewichtigsten Aussagen und Erkenntnisse der Keynotes in aller Kürzezusammengefasst. Für Hintergrundinfos oder ExpertInneninterviews steht Ihnenunser Pressekontakt (siehe unten) gerne zur Verfügung.Martin Klässner, Gründer has.to.be GmbH: Elektromobilität und Ladeinfrastrukturwird zum Wettbewerbsfaktor für Destinationen"56% der Gäste mit Elektrofahrzeug haben sich bereits aufgrund fehlenderLadeinfrastruktur gegen ein Hotel entschieden." Martin Klässner ist überzeugt,dass in drei Jahren alle Destinationen ein Problem haben, die sich jetzt nichtum das Thema Infrastruktur für Elektromobilität kümmern. Die Herausforderung:E-Mobility entwickelt sich schnell, Destinationen reagieren langsam. Als Gründervon "has.to.be", einem Marktführer in der technischen Organisation vonLadeinfrastruktur, kennt er die Zahlen hinter dem Boom.Lukas Krösslhuber, GF TVB Wilder Kaiser: Destinationen brauchen ganzheitliche