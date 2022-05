Neue Umfrage zeigt, dass 87 % der Patienten mit langfristigen Gesundheitsproblemen mit Stigmatisierung konfrontiert sind; Krankenschwestern und -pfleger haben das Gefühl, dass ihnen Zeit und Ressourcen fehlen, um angemessene Unterstützung zu lei

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Bridgewater, N.J. (ots/PRNewswire) -- Die Forschung untersucht die "Versorgungslücke" sowie die physischen,emotionalen und sozialen Herausforderungen, mit denen Menschen mitlangfristigen Gesundheitsproblemen konfrontiert sind, wie das Leben mit einemStoma oder einer Wunde, der Umgang mit Diabetes, Harnverhalt, Krebs und mehr- Das weltweit tätige Unternehmen für medizinische Lösungen und TechnologieConvatec setzt sich mit seinem neuen Versprechen "forever caring" für positiveVeränderungen für Patienten und Gesundheitsdienstleister ein.Laut einer neuen Studie sehen sich Patienten mit Langzeiterkrankungen nebeneiner Vielzahl anderer emotionaler Herausforderungen, die mit ihrer Erkrankungverbunden sind, auch mit Stigmatisierung konfrontiert. Gleichzeitig deuten dieUmfrageergebnisse darauf hin, dass ihre Pflegeteams, insbesondere dieKrankenschwestern, sich aufgrund von Zeit- und Ressourcenmangel nicht in derLage fühlen, angemessene Unterstützung zu leisten. Die von Wakefield Researchdurchgeführte und von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3535996-1&h=318936231&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3535996-1%26h%3D3058503061%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.convatecgroup.com%252F%26a%3DConvatec&a=Convatec unterstützte Umfrage umfasste Antworten von 200 Patienten oder ihrenBetreuern und 200 Krankenschwestern in den USA.¹Herausforderungen für Patienten Die Umfrage ergab, dass 87 % der Patienten oderihrer Betreuer ein gewisses Maß an Stigmatisierung im Zusammenhang mit ihremaktuellen Gesundheitszustand oder dem der Person, die sie betreuen, empfinden.Fast die Hälfte (44 %) gab an, dass es ihnen peinlich ist, über ihren aktuellenGesundheitszustand zu sprechen, während 43 % der Meinung waren, dass über ihrenGesundheitszustand nicht regelmäßig gesprochen wird und er in den Medien kaumvorkommt.Fast alle Patienten (99 %) und ihre Betreuer sagen, dass sich Stigmatisierungnegativ auf die Heilung eines Patienten mit einem aktuellen Gesundheitszustandauswirken oder diese verlangsamen kann - und 96 % der Pflegekräfte stimmen zu,dass die körperliche Heilung eines Patienten durch Stigmatisierungbeeinträchtigt werden kann."Wir wissen bereits, dass die Auswirkungen der Stigmatisierung auf unserePatienten nicht unterschätzt werden können", sagte Karim Bitar, CEO vonConvatec. "Diese Umfrageergebnisse zeigen, warum emotionale und mentaleGesundheit heute eine gesellschaftliche Priorität ist. Wir müssen als Branchemehr tun, um die Stigmatisierung dieser Patienten zu verhindern - indem wir