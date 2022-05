Ahrensburg (ots) -



Zusammenfassung



- Die Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition bringt stereoskopisches 3D in

die Welt des Gamings und unterstützt zum Start mehr als 50 moderne und

klassische Titel

- Ausgestattet mit Intel® Core(TM) i9 Prozessoren der 12. Generation und NVIDIA®

GeForce RTX(TM) 3080 Laptop-GPUs ist der Predator Helios 300 SpatialLabs(TM)

Edition ein wahres Gaming-Monster

- Das Predator Triton 300 SE verfügt über ein schmales Gehäuse mit Intel®

Core(TM) i9 Prozessoren der 12. Generation und NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3060 Ti

GPUs

- Die 68,6 cm (27 Zoll) Gaming-Monitore Predator XB273K LV und Acer Nitro XV272U

RV verfügen über AMD FreeSync(TM) Premium und sind TÜV Rheinland

Eyesafe®-zertifiziert



Acer kündigte heute das Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition

Gaming-Notebook an, das stereoskopisches 3D in die Welt der Spiele bringt. Durch

die SpatialLabs(TM) TrueGame Plattform wird das Notebook zum Start über 50

beliebte Spiele unterstützen, wobei schon jetzt weitere unterstützte Titel

geplant sind. Neben dem 3D-Gaming-Notebook hat Acer auch das schlanke Gaming

Notebook Predator Triton 300 SE sowie die Gaming-Monitore Predator XB273K LV und

Acer Nitro XV272U RV angekündigt.





Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition - 3D-Gaming-LaptopDie Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition (PH315-55s) ist einleistungsstarkes Gaming-Notebook, das ein stereoskopisches 3D-Spielerlebnisermöglicht. Mit der SpatialLabs(TM) TrueGame-Anwendung können Gamer unterstützteSpiele mühelos in einem 3D-Modus auf dem Gerät spielen, in dem jedes Detail derSzene zum Leben erweckt wird: Räume wirken realistischer, Objekte erscheinen inechter Struktur und Abenteuer werden spannender - alles reibungslos, in Echtzeitund ohne Spezialbrille.SpatialLabs(TM) TrueGame ist eine neue Anwendung, die stereoskopisches 3D in dieWelt der Spiele bringt und es den Spielern ermöglicht, ihre Lieblingstitel inbester Qualität zu genießen: Spiele werden meist in drei Dimensionen entwickelt.Dabei integrieren Entwickler Informationen über die Objekttiefe in jede Szeneund jedes Objekt, das sie erstellen. SpatialLabs(TM) nutzt diese bereitsvorhandenen Informationen, um die Spiele in stereoskopischem 3D zu präsentieren.Für jeden der mehr als 50 modernen und klassischen Spieletitel wird zum Startein eigenes vorkonfiguriertes Profil verfügbar sein, um den Spielern einnahtloses Erlebnis mit ihren Lieblingsspielen zu bieten.Das SpatialLabs(TM)-Erlebnis wird durch die Kombination einerEye-Tracking-Lösung, eines stereoskopischen 3D-Displays und