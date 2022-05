Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ahrensburg (ots) -Zusammenfassung- Die SpatialLabs(TM)-Produktpalette für stereoskopisches 3D wird um zwei neue,tragbare Displays mit 100-prozentiger Abdeckung des Adobe RGB-Farbraums und400 nits Helligkeit für Kreativschaffende und Gamer erweitert- Das Acer SpatialLabs(TM) View bringt stereoskopisches 3D zu PC-Spielen, Medienund sogar von Anwendern generierten Inhalten- Das Acer SpatialLabs(TM) View Pro ist vielfältig einsetzbar: Ob für dieErstellung eigener Kreationen, für Verkaufspräsentationen oder die dauerhafteInstallation- SpatialLabs(TM) TrueGame ist eine neue Anwendung für Gamer, mit der sie nochtiefer ins Spielgeschehen eintauchen können, indem echte 3D-Landschaftenerzeugt werdenAcer kündigt heute zwei neue Monitore in seiner SpatialLabs(TM)-Produktreihe an:Das Acer SpatialLabs(TM) View für die persönliche Unterhaltung und das AcerSpatialLabs(TM) View Pro für ein kommerzielles Publikum. Bei beiden Monitorenhandelt es sich um eigenständige 39,6 cm (15 6 Zoll) 4K-Displays, die an einenPC angeschlossen werden können und Anwendern einen mobilen Zugriff auf dieSpatialLabs(TM)-Suite ermöglichen. Diese Gerätegeneration ist jedoch nicht nurfür hochqualifizierte Kreative gedacht, sondern macht die brillenlosestereoskopische 3D-Technologie auch für Gamer und Home-Entertainment-Fanszugänglich. Dank des geringen Gewichts (weniger als 1,5 kg) lassen sich dieMonitore ganz einfach transportieren und können so zu jeder LAN-Party oderProduktpräsentation mitgenommen werden.SpatialLabs(TM) TrueGame - Stereoskopisches 3D-Gameplay mit einem KlickSpatialLabs(TM) TrueGame ist eine neue Anwendung, die stereoskopisches 3D in dieWelt der Spiele bringt und es den Spielern ermöglicht, ihre Lieblingstitel inbester Qualität zu genießen. Spiele werden meist in drei Dimensionen entwickelt.Dabei integrieren Entwickler Informationen über die Objekttiefe in jede Szeneund jedes Objekt, das sie erstellen. SpatialLabs(TM) nutzt diese bereitsvorhandenen Informationen, um die Spiele in stereoskopischem 3D zu präsentieren.Für jeden der mehr als 50 modernen und klassischen Spieletitel wird zum Startein eigenes vorkonfiguriertes Profil verfügbar sein, um den Spielern einnahtloses Erlebnis mit ihren Lieblingsspielen zu bieten.Obwohl diese Profile auf einer Vielzahl von Informationen beruhen und einerheblicher Teil der Arbeit in die Optimierung jedes einzelnen Profils fließt,ist die Plattform selbst benutzerfreundlich. Nach dem Start derTrueGame-Anwendung müssen die Benutzer lediglich zu demjenigen Titel navigieren,den sie spielen möchten, und dann auf "Play" klicken. Die Anwendung erledigt den