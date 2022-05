Ahrensburg (ots) -



Zusammenfassung



- Zwei neue, nachhaltig gestaltete Aspire Vero-Notebooks mit neuesten Intel®

Core(TM)-Prozessoren der 12. Generation und attraktiven neuen Farboptionen

- Der Veriton Vero All-in-One (AIO)-Desktop verfügt über ein 60,96 cm (24 Zoll)

Full-HD-IPS-Display mit einer Screen-to-Body-Ratio von 88 Prozent

- Die neuen Vero-Monitore sind mit IPS-Panels ausgestattet und kommen einem

umweltfreundlichen Design ausgestattet

- Der Vero PD2325W Projektor hat ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und

einer Rec. 709 Farbraumabdeckung von 125 Prozent



Acer kündigte heute eine Reihe neuer Vero-Geräte im umweltfreundlichen Design an

und unterstreicht damit sein Engagement für eine nachhaltigere Zukunft. Die

neuen Vero-Notebooks und AIO-Desktops, Monitore, Projektoren und

Peripheriegeräte bestehen zu einem gewissen Prozentsatz aus PCR-Kunststoff

(Post-Consumer Recycled), OBP-Kunststoff (Ocean-bound Plastic) und recycelbaren

Verpackungen. Die PCs sind leicht zu zerlegen, was Reparaturen oder Upgrades

vereinfacht und ihre Lebensdauer verlängert.





Aspire Vero LaptopsDas neue Aspire Vero (AV14-51) verfügt über ein 35,56 cm (14 Zoll)Full-HD-Display und bietet alle ökologischen Vorteile der vorherigenGenerationen, wird aber von den neuesten Intel® Core(TM)-Prozessoren der 12.Generation angetrieben. Zusätzlich zur Signature Farbe Cobblestone Grey ist esjetzt auch in Mariana Blue erhältlich. Neben Intel® Iris® Xe-Grafik(1) und Wi-Fi6 wird es durch eine große Auswahl an Anschlüssen ergänzt, darunterThunderbolt(TM) 4/USB Type-C und zwei USB 3.2 Gen1 Type-A-Anschlüsse, von deneneiner zum Laden mobiler Geräte verwendet werden kann, auch wenn das Systemausgeschaltet ist.Das neue Aspire Vero (AV15-52) verfügt über ein 38,1 cm (15 Zoll)Full-HD-Display und wird, wie das AV14-51, von neuen Intel® Core(TM)-Prozessorender 12. Generation angetrieben. Dank zwei USB 3.2 Type-A Gen1 Anschlüssen undeinem Thunderbolt(TM) 4/USB Type-C Anschluss bietet es bequeme und schnelleKonnektivität. Es ist sowohl in Starry Black als auch im traditionellenCobblestone Grey erhältlich. Eine Full-HD-Kamera unterstützt Videokonferenzen inhoher Qualität.Die in Zusammenarbeit mit Intel® entwickelten Geräte erfüllen die Anforderungeneines Intel® Evo-Notebooks mit besonders schneller Reaktionsfähigkeit, langerAkkulaufzeit, schnellem Aufladen und Hochfahren aus dem Ruhezustand.Sowohl das 35,56 cm (14 Zoll) als auch das 38,1 cm (15 Zoll) Aspire Veroverfügen über OceanGlass(TM)-Trackpads, die aus recyceltem Meeresplastikhergestellt werden. Wie bei den Vorgängermodellen besteht das Gehäuse des AspireVero zu 30 Prozent aus PCR-Kunststoff, der langlebig und stabil ist und bei der