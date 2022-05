SCC Power erwirbt Geschäftsunternehmen von Stoneway

London (ots/PRNewswire) - SCC Power plc ("SCC Power") hat heute bekannt gegeben,

dass es zusammen mit verbundenen Unternehmen das Geschäftsunternehmen der

Stoneway Capital Corporation ("Stoneway") erworben hat, bestehend aus vier

Stromerzeugungsanlagen in Argentinien mit einer installierten Gesamtleistung von

737 MW.



Die Akquisitions- und Umstrukturierungstransaktionen wurden gemäß dem Plan nach

Kapitel 11 (der "Plan nach Kapitel 11") und dem Vereinbarungsplan gemäß dem

Canada Business Corporations Act (der "CBCA-Plan" und zusammen mit dem Plan nach

Kapitel 11, der "Pläne") von Stoneway und seinen verbundenen Schuldnern in

Eigenverwaltung durchgeführt und traten am 17. Mai 2022 in Kraft.





Als Gegenleistung für die Vermögenswerte hat SCC Power an bestimmte Gläubigerund Anteilsinhaber von Stoneway 17.861.000 USD mit 6,000 % besicherteerstrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028, sowie 310.000.000 USD mit8,000 % besicherte zweitrangige Schuldverschreibungen, mit Fälligkeit 2028 und200.000.000 USD mit 4,000 % besicherte drittrangige Schuldverschreibungen, mitFälligkeit 2032 ausgegeben. Die erste Zinszahlung unter denSchuldverschreibungen ist am 15. September 2022 fällig.Hernan Walker, Vertreter von MSU, erklärte: "Wir stehen vor einer großenHerausforderung, da wir uns auf die Stabilisierung der Abläufe und dieVerbesserung der Cashflow-Generierung konzentrieren, um den Wert für alleAktionäre zu maximieren."SCC Power wurde bei der Übernahme und Restrukturierung von Simpson Thacher &Bartlett LLP, Maples and Calder, McCarthy Tétrault LLP, Stewart McKelvey undTavarone, Rovelli, Salim & Miani vertreten.Stoneway wurde bei der Übernahme und Umstrukturierung durch Shearman & SterlingLLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen und Lazard Frères & Co. LLCvertreten.Die Ad-hoc-Gruppe von Inhabern (und ihren Anlageberatern, Unterberatern undManagern mit Ermessensbefugnissen) der 10,000 % vorrangig besichertenSchuldverschreibungen der Stoneway Capital Corporation mit Fälligkeit 2027 wurdevertreten durch Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Osler, Hoskin & HarcourtLLP, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Conyers Dill & Pearman und Rothschild& Co. US Inc.Die Kreditgeber im Rahmen des Mezzanine-Darlehens wurden von Dechert LLP,Goodmans LLP und Walkers vertreten.Die UMB Bank NA als US-Treuhänder und Sicherheitentreuhänder sowie die TMF TrustArgentina S.A. als argentinischer Sicherheitentreuhänder wurden jeweils vonPerkins Coie LLP und Marval O'Farrell & Mairal vertreten.Informationen zu SCC PowerSCC Power ist eine nach den Gesetzen von England und Wales organisierteAktiengesellschaft, die vollständig vom Stoneway Custody Statutory Trustkontrolliert wird, deren Endbegünstigter die MSU Energy Holding Ltd ist.Informationen zur MSU Energy HoldingDie MSU Energy Holding mit Sitz im Vereinigten Königreich ist Mehrheitsaktionärvon MSU Energy S.A., einem argentinischen Stromerzeuger, der drei hochmoderneKombikraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 750 MW besitzt undbetreibt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an mailto:ir@scc-power.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163205/5226010OTS: MSU Energy Holding Ltd