Die Tech-Werte im Nasdaq sind auch heute wieder - nach einer kurzen Phase Erholung - am stärksten betroffen vom Abverkauf an der Wall Street. Aber die US-Aktienmärkte sind nun von zwei Seiten in der Zange: erstens hat Fed-Chef Powell gestern klar gemacht, dass die Bekämpfung der Inflation "alternativlos" sei und dabei so etwas wie eine "Paul Volcker-Haltung" eingenommen nach dem Motto: was auch immer (mit den Aktienmärkten) passiert, wir bei der Fed werden alles tun, damit die Inflation nach unten geht. Die "zweite Zange" sind die Berichte der großen US-Einzelhändler Walmart (gestern) und Target (heute): beide zeigen, dass vor allem die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel zu Konsumverzicht der Amerikaner bei nicht zwingend notwendigen Gütern führt. Mit anderen Worten: auch große Tech-Werte im Nasdaq wie Apple haben Probleme mit Lieferketten, steigenden Kosten und Margen. Die Konsumenten in den USA sind bereits am Anschlag, weil hoch Schulden-gehebelt!

1. Christine Lagarde: „LOVE IS LOVE“ statt Bekämpfung der Inflation

2. Wirtschaft und Inflation USA: Der Konsum – das Zünglein an der Waage

3. Kanada: Immobilienpreise fallen – warum die Blase platzten könnte

