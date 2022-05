(aktualisierte Fassung)



BERLIN (dpa-AFX) - Eine Entscheidung im Tarifkonflikt um die Beschäftigten in sozialen Berufen lässt weiter auf sich warten. Zwischen den Vertretern der kommunalen Arbeitgeber, der Gewerkschaft Verdi und des Beamtenbunds dbb gab es am späten Mittwochabend nach mehr als elf Stunden Dauerberatung noch immer Klärungsbedarf, wie aus Teilnehmerkreisen zu erfahren war. Ursprünglich hatten die Verhandlungen bis 16.00 Uhr abgeschlossen sein sollen. Dem Vernehmen nach war eine Einigung aber absehbar.

Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden im Februar und März hatten sich die Gewerkschaften am Montag erneut und zur voraussichtlich letzten mehrtägigen Runde mit den kommunalen Arbeitgebern an einen Tisch gesetzt. Am Dienstagnachmittag waren die Gespräche aus logistischen Gründen von Potsdam nach Berlin verlegt worden. Verdi hatte zum Verhandlungsauftakt mit einer "massiven Ausweitung von Streiks" gedroht, für den Fall, dass auch bis zum Mittwoch keine Einigung gelingen sollte. In den vergangenen Wochen hatte es in weiten Teilen Deutschlands bereits Warnstreiks gegeben.