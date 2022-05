Dritte Runde bringt Durchbruch bei Tarifverhandlungen - Sozial- und Erziehungsdienst Aufwertung und Entlastung erreicht

Berlin (ots) - Die Tarifparteien haben sich auf wesentliche Verbesserungen für

die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes geeinigt.



"Mit diesem Abschluss haben wir das Berufsfeld aufgewertet, das werden die

Kolleginnen und Kollegen direkt im Geldbeutel spüren", sagte der dbb

Verhandlungsführer Andreas Hemsing nach dem erfolgreichen Abschluss der

Verhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am

18. Mai 2022 in Berlin. "Auch bei der Entlastung haben wir einen wirksamen

Einstieg erreicht, mit dem wir die Gesundheit des vorhandenen Personals schützen

und die Jobs für Nachwuchskräfte attraktiver machen", so Hemsing.



Die wesentlichen Ergebnisse der Tarifeinigung für den Sozial- und

Erziehungsdienst: